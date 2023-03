Drittligist Rot-Weiss Essen sicherte sich gegen die SpVgg Bayreuth einen 2:0-Heimsieg. Oguzhan Kefkir saß erst draußen, wurde dann aber noch ganz wichtig.

Turbulente Tage liegen hinter Rot-Weiss Essen. Auf der Rückfahrt nach dem 1:1-Remis beim FC Ingolstadt waren bereits einige Spieler grippal angeschlagen, so dass beim anschließenden Niederrheinpokal-Viertelfinale beim Wuppertaler SV am Mittwochabend gleich zehn Spieler krankheitsbedingt fehlten. Die Essener trotzten der Personalnot und lösten das Halbfinalticket durch einen 1:0-Sieg.

Vor dem 2:0-Heimdreier gegen die SpVgg Bayreuth lichtete sich dann das Lazarett etwas. Felix Götze (verletzt), Torjäger Simon Engelmann, Lawrence Ennali, Niklas Tarnat, Luca Wollschläger und Meiko Sponsel (alle krank) mussten zwar weiterhin passen, aber für Andreas Wiegel kam das Spiel zur richtigen Zeit und er kehrte in die Startelf zurück.

Auch Thomas Eisfeld, Kevin Holzweiler und Isaiah Young spielten wieder von Beginn an. Ansonsten vertraute Essens Cheftrainer Christoph Dabrowski auf die Mannschaft, die unter der Woche in Wuppertal siegte.

Überraschenderweise saß allerdings Oguzhan Kefkir auf der Bank. Der Linksaußen ist aktuell der formstärkste Offensivspieler der Essener und war zuletzt an fast allen gefährlichen Aktionen beteiligt.





In der 59. Minute wurde Kekfir dann für Cedric Harenbrock eingewechselt. Sein zweiter Ballkontakt war ein punktgenauer Freistoß auf Felix Herzenbruch, der zum 1:0 traf. Bereits beim 1:1 in Ingolstadt war dem 31-Jährigen ein Assist gelungen.

Wir wollten Frische reinbringen. Es ist doch gut, wenn man Qualität von der Bank bringen kann und direkt der Impuls da ist. Christoph Dabrowski.

Auf der anschließenden Pressekonferenz erklärte Dabrowski, warum er zunächst auf Kefkir in der Startelf verzichtete: "Das hatte natürlich gar keine Leistungsgründe, sondern wir wollten die Partie von Anfang an etwas anders angehen. Vorne mit Isi Young als beweglichen, quirligen Stürmer, der immer wieder die Tiefe sucht. Dahinter haben wir uns für drei spielstarke Fußballer entschieden, die Situationen kreieren können. In den ersten 20 Minuten haben wir es ordentlich gemacht. Man hat aber gesehen, dass auch die guten Fußballer auf so einem Platz nicht immer die klaren Lösungen haben, weil der Ball verspringt. Das war die Idee. Wir wollten Frische reinbringen. Es ist doch gut, wenn man Qualität von der Bank bringen kann und direkt der Impuls da ist."