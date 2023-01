Rot-Weiss Essen verlor in Elversberg mit 0:3 und kassierte die erste Pleite nach zuvor neun Partien ohne Niederlage. Jetzt richtet sich der Fokus auf das Derby.

Nach der 0:3-Niederlage beim unangefochtenen Drittliga-Spitzenreiter SV Elversberg steht am nächsten Spieltag das erste Heimspiel für Rot-Weiss Essen in der Rückrunde an. Mit dem MSV Duisburg reist am Sonntag (05. Februar, 14 Uhr) ein Revierrivale zum Derby nach Essen.

Schon längst ist das Stadion an der Hafenstraße mit 19.000 Zuschauern ausverkauft – 2500 Tickets davon gingen an die MSV-Anhänger. Innerhalb weniger Minuten hatten die Gäste-Fans die Bestände leer gekauft. Die Vorfreude ist bei beiden Fanlagern extrem groß.

Auch bei den Spielern ist es ähnlich. Essens Innenverteidiger José-Enrique Ríos Alonso freut sich auf das große Highlight. Der 22-Jährige zeigte sich beeindruckt von der positiven Stimmung aus dem RWE-Fanblock nach der Pleite in Elversberg: "Über unsere Fans braucht man nicht reden, die sind einfach unfassbar. Sie reisen egal wohin und egal wie viele Kilometer es sind. Im Derby werden wir wieder eine Hammer-Stimmung haben. Dann müssen wir nur noch abliefern."

Rein sportlich gesehen ist es eine Partie von zwei Teams, die sich auf Augenhöhe befinden und Tabellennachbarn sind. Ein Favorit ist im Vorfeld kaum auszumachen. Einstellung, Tagesform, Effizienz und das nötige Spielglück werden wohl ausschlaggebend sein. Im Hinspiel trennten sich die Zebras und RWE in der ausverkauften Schauinsland-Reisen-Arena 2:2-Remis – nachdem Rot-Weiss einen 0:2-Rückstand egalisieren konnte.

Der Blick geht nach vorne. Es steht ein Derby an. Da versuchen wir, voll da zu sein und endlich wieder ein Spiel zu gewinnen. Christoph Dabrowski.

Das letzte Punktspiel der beiden Rivalen in Essen datiert vom 17. Dezember 2006. Damals konnte sich Duisburg – am 17. Spieltag der 2. Bundesliga – knapp mit 2:1 durchsetzen. Dieses Szenario möchte Rot-Weiss Essen über 16 Jahre später unbedingt vermeiden. RWE-Trainer Christoph Dabrowski gibt eine klare Marschroute vor: "Der Blick geht nach vorne. Es steht ein Derby an. Da versuchen wir, voll da zu sein und endlich wieder ein Spiel zu gewinnen."