3. Liga: 0:3 beim Tabellenführer, aber RWE verkauft sich lange teuer

Rot-Weiss Essen musste beim Tabellenführer SV Elversberg eine 0:3-Niederlage hinnehmen. Die Bergeborbecker verkauften sich aber lange Zeit teuer.

Die Serie von neun ungeschlagenen Spielen ist beendet: Beim Tabellenführer SV Elversberg zeigte Rot-Weiss Essen zwar über weite Strecken eine gute Leistung, am Ende musste sich die Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski mit 0:3 geschlagen geben. Vor allem vor dem gegnerischen Tor müssen die Essener kaltschnäuziger werden

RWE hatte schließlich genug Möglichkeiten für eine eigene Führung Führung. Nach fünf Minuten schoss Thomas Eisfeld nach Zuspiel von Isaiah Young übers Elversberger Tor. Vier Minuten später scheiterte Neu-Kapitän Felix Bastians mit einem Kopfball an Elversbergs Keeper Kristof. In der 17. Minute vergab Young dann nach starkem Dribbling gegen Manuel Correia und schoss knapp am Pfosten vorbei.

Elversbergs erste Möglichkeit hatte in der 19. Minute Nick Woltemade, der nach einem Steilpass von Luca Schnellbacher an RWE-Keeper Jakob Golz scheiterte. Die besseren Chancen hatte aber weiterhin Essen: In einer Szene traf Young nur den Pfosten, die Nachschüsse von Lawrence Ennali und Simon Engelmann wurden auf der Linie geklärt. Zur Pause hätte RWE also auch gut und gerne führen können.

Auch nach der Pause blieb Essen gefährlich: Ein Freistoß von Thomas Eisfeld (51.) blieb zwar noch an der Mauer hängen, sein Nachschuss ging nur haarscharf am Pfosten vorbei.

Elversberg: Kristof - Fellhauer (90. Suerro), Antonitsch, Correia, Neubauer - Jacobsen, Dürholtz - Feil (84. Tekerci), Woltemade (84. Koffi), Rochelt (86. von Piechowski) - Schnellbacher (78. Sickinger). Kristof - Fellhauer (90. Suerro), Antonitsch, Correia, Neubauer - Jacobsen, Dürholtz - Feil (84. Tekerci), Woltemade (84. Koffi), Rochelt (86. von Piechowski) - Schnellbacher (78. Sickinger). RWE: Golz - Wiegel (82. Sponsel), Rios Alonso, Herzenbruch, Bastians - Rother (65. Fandrich), Tarnat - Ennali (75. Holzweiler), Eisfeld (65. Berlinski), Young (75. Kefkir) - Engelmann. Schiedsrichter: Lars Erbst. Tore: 1:0 Feil (61.), 2:0 Woltemade (70.), 3:0 Suerro (90.) Zuschauer: 5334. Gelbe Karten: Woltemade / Wiegel

In Führung ging letztendlich aber doch der Tabellenführer: Nach dem Schnellbacher in der 55. Minute noch erneut an Golz scheiterte, sorgte Manuel Feil nach einer guten Stunde für die Elversberger Führung: Schnellbacher fand den Mittelfeldspieler mit einem Zuspiel in den Strafraum, dieser sorgte dann mit einem Rechtsschuss für das 1:0 der Gastgeber.

Dabrowski reagierte, brachte kurz darauf mit Ron Berlinski, der in den vergangenen Tagen wegen einer Wadenverhärtung pausieren musste, einen zweiten Stürmer. Es half nichts: Neun Minuten nach dem Führungstreffer sorgte Woltemade für die Vorentscheidung. Nach Doppelpass mit Feil traf der aus Bremen geliehen Angreifer zum 2:0. In der Schlussminute erzielte der eingewechselte Israel Suerro den 3:0-Endstand.

Die Essener gehen somit also mit einer Niederlage in das Derby in der kommenden Woche. Am 5. Februar empfangen die Bergeborbecker schließlich den MSV Duisburg im heimischen Stadion an der Hafenstraße. Dabei muss vor allem das gegnerische Tor mal wieder getroffen werden. In den vergangenen fünf Partien erzielten die Essener schließlich nur zwei Treffer.