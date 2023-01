Vor RWE-Spiel: Halle-Kapitän mit Blitz-Comeback?

Der Hallesche FC reist am Samstag, 14. Januar (14 Uhr), zum Rückrundenauftakt zu Rot-Weiss Essen. Auch der HFC-Kapitän wird wohl im Mannschaftsbus sitzen.

Es sieht alles danach aus, dass der Hallesche FC am kommenden Samstag (14. Januar, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) in Bestbesetzung bei Rot-Weiss Essen auflaufen wird.

Denn auch beim HFC-Kapitän Jonas Nietfeld sieht alles nach einer kleinen "Wunderheilung" oder besser gesagt einem Blitz-Comeback aus.

Erst im Dezember hatte sich der 28-jährige Mittelfeldspieler eine Sprunggelenksverletzung - doppelter Bänderriss - zugezogen. Am Mittwoch war er dann im Mannschaftstraining zurück. Eigentlich hatte man Nietfeld erst Ende Januar wieder voll einsatzfähig erwartet.

Trainer André Meyer (39) gegenüber der Bild-Zeitung: "Er wird uns sagen, wie er sich fühlt. Wir warten die nächsten Einheiten ab. Dann gibt er den Takt vor und wir reden über das Spiel am Samstag." Meyer ergänzt: "Er kann die Jungs führen. Wir brauchen ihn, weil er die Bälle festmacht und seine Nebenleute ins Spiel bringen kann."

Jonas Nietfeld, 1,86 Meter groß, hat in dieser Saison in 15 Begegnungen vier Tore erzielt. Insgesamt kommt er auf 185 Einsätze in der 3. Liga und 48 Begegnungen in der 2. Liga.

Vor wenigen Tagen betonte Trainer Meyer noch, wie wichtig das Spiel in Essen für Halle ist. Meyer: "Für unsere Mannschaft ist es eine hervorragende Chance, sich gleich zu beweisen. Aufgrund des jungen Alters vieler unserer Spieler habe ich bislang besonders in Auswärtsspielen oft die notwendige Coolness und Cleverness vermisst. Gerade die Hafenstraße in Essen ist ein besonderer Ort mit einer enormen Wucht. Unser Ziel ist es deshalb, solche Aspekte über 90 Minuten auszublenden. Mir ist allerdings klar, dass dieses Unterfangen bei der Begeisterung der RWE-Fans schwierig wird. Umso mehr freuen wir uns auf die Herausforderung."