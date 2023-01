Hallescher FC: "Hafenstraße in Essen ist ein besonderer Ort mit einer enormen Wucht"

Der Hallesche FC reist am 14. Januar (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) zum Rückrundenauftakt nach Essen. Vor der Aufgabe bei RWE hat der HFC-Trainer großen Respekt.

Rot-Weiss Essen hat nur zwei von acht Heimspielen verloren, der Hallesche FC dagegen noch keinen Auswärtssieg in acht Versuchen errungen: Eigentlich dürfte die Ausgangslage vor dem Rückrundenauftakt zwischen RWE und dem HFC - 14. Januar, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker - klar sein.

Doch auch wenn der Klub aus der Stadt Halle an der Saale mit Respekt nach Essen anreist, will der HFC ebenfalls erfolgreich ins Jahr 2023 starten. Das betonte Trainer Daniel Meyer jüngst in einem Interview mit dem Portal "dfb.de".

"Für unsere Mannschaft ist es eine hervorragende Chance, sich gleich zu beweisen. Aufgrund des jungen Alters vieler unserer Spieler habe ich bislang besonders in Auswärtsspielen oft die notwendige Coolness und Cleverness vermisst. Gerade die Hafenstraße in Essen ist ein besonderer Ort mit einer enormen Wucht. Unser Ziel ist es deshalb, solche Aspekte über 90 Minuten auszublenden. Mir ist allerdings klar, dass dieses Unterfangen bei der Begeisterung der RWE-Fans schwierig wird. Umso mehr freuen wir uns auf die Herausforderung", wird Meyer zitiert.

Für Halle ist es umso wichtiger in Essen etwas Zählbares zu erringen, um im darauffolgenden Heimspiel-Doppelpack gegen SV Wehen Wiesbaden (Sonntag, 22. Januar, 14 Uhr) und FSV Zwickau (Samstag, 28. Januar, 14 Uhr) nicht direkt im neuen Jahr unter Druck zu stehen.

Das weiß auch Coach Meyer. Er betont: "Keine Frage: Der Start ins neue Jahr ist extrem wichtig. Nach dem Spiel in Essen folgen für uns zwei Partien vor heimischer Kulisse. In diesen Begegnungen wollen wir uns direkt ein positives Gefühl für den weiteren Saisonverlauf erarbeiten."

Die bisherigen acht Auswärtsergebnisse des Halleschen FC im Überblick:

FSV Zwickau (2:3)

SC Freiburg II (0:2)

TSV 1860 München (1:3)

Viktoria Köln (2:2)

MSV Duisburg (0:1)

Erzgebirge Aue (1:1)

VfL Osnabrück (2:3)

FC Ingolstadt (0:1)