3. Liga: RWE-Karten für das MSV-Derby sind erhältlich

Anfang Februar empfängt Rot-Weiss Essen den MSV Duisburg zum Drittliga-Revierderby. Es wird voll an der Hafenstraße.

In der Rückrunde hat Rot-Weiss Essen packende Heimspiele vor der Brust. Unter anderem am Sonntag /5. Februar, 14 Uhr), wenn es im Derby gegen den MSV Duisburg geht. Im Hinspiel drehte RWE einen 0:2-Rückstand in Duisburg, am Ende stand es 2:2.

Der freie Verkauf für die Partie hat am Mittwoch (4. Januar, 10 Uhr) über den Online-Ticketshop und die bekannten Vorverkaufsstellen begonnen. Seit 14 Uhr sind Eintrittskarten je nach Verfügbarkeit auch am Ticketschalter am Fanshop an der Hafenstraße erhältlich. Jedem Käufer ist es maximal möglich, zwei Tickets zu erwerben. Aktuelle Kartenpreise gibt es hier. Es ist davon auszugehen, dass RWE sehr schnell ausverkauft melden wird. 19.000 Karten sind insgesamt zu verkaufen, 2500 davon gingen an den MSV.

Neben Karten für die Partie gegen den MSV Duisburg stehen derzeit Tickets für vier weitere Liga- und Vorbereitungsspiele im Vorverkauf. So können sich RWE-Anhänger über den Online-Ticketshop Karten für die Heimduelle gegen Górnik Zabrze (Sa., 07. Januar, 14.00 Uhr) und den Halleschen FC (Sa., 14. Januar, 14.00 Uhr) sowie die Auswärtsreisen zum SC Verl (Sa., 21. Januar, 14.00 Uhr) und zur SV Elversberg (Fr., 27. Januar, 19.00 Uhr) sichern.

RWE grillt wieder an

Nach drei Jahren Zwangs-Coronapause gibt es ein Comeback bei RWE. Die Essener können das neue Jahr beim großen „Angrillen“ einläuten. Fan- und Förderabteilung (FFA) und der Förderkreis „Westtribüne“ laden hierzu am Freitagabend (06. Januar) unter die Sparkassen-/Haupt-Tribüne des Stadions an der Hafenstraße. Das Event beginnt um 19.07 Uhr. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.