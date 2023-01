SC Verl: Stürmer wechselt in die Regionalliga West

Der Sportclub Verl hat einen Stürmer an einen Regionalliga-West-Vertreter abgegeben. Der Sportchef hatte diesen Transfer bereits angekündigt.

Am Montag berichtete RevierSport, dass ein Talent des SC Verl, das im vergangenen Sommer vom SC Paderborn II nach Verl wechselte, kurz vor der Unterschrift bei einem West-Regionalligisten steht. "Wenn alles gut geht, dann ist der Transfer am Dienstag in trockenen Tüchern", sagte Sportchef Sebastian Lange.

Gesagt, getan: Am Dienstag gaben die Verler bekannt, dass Stürmer Wladimir Wagner zum SV Lippstadt wechselt.

Lange: "Auf seiner Position gibt es in unserem Kader aktuell starke Konkurrenz. Für Wladimir ist es aber jetzt wichtig, auf hohem Niveau Spielpraxis zu bekommen um sich sportlich weiterzuentwickeln.“

Der 21-Jährige hat am Lippstädter Bruchbaum einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 unterschrieben.

Nach Cyrill Akono ist Wladimir Wagner der zweite Winter-Abgang beim SC Verl.

Für SVL-Sportdirektor Dirk Brökelmann ist die Verpflichtung eine Investition in die Zukunft des Vereins: "Ich glaube, dass es eine richtig gute Sache ist, dass wir es geschafft haben, Wladimir zu uns zu holen. Ich freue mich sehr darüber, denn ich glaube, dass hier beide Parteien profitieren werden. Wir bekommen einen guten motivierten Spieler, der schon erste Schritte in Liga drei gemacht hat. Er wird unser Level im Trainings- und Spielbetrieb mächtig anheben. Für den Spieler ist es die Gelegenheit, seine Einsatzzeiten zu erhöhen und sich durch regelmäßige Spielpraxis weiterzuentwickeln."

Wagner, der in der Nachwuchsabteilung von Borussia Dortmund ausgebildet wurde, ging 2017 zum SC Paderborn. Dort konnte der 1,82 Meter große Mittelstürmer insbesondere in der U21 mit hervorragenden Leistungen auf sich aufmerksam machen (25 Spiele, 12 Treffer in der Oberliga, Anm. d. Red.), so dass im Sommer der Schritt zum SC Verl folgte, bei dem er in der Hinrunde zu zwei Einsätzen in der 3. Liga kam. Nun folgt der Schritt zum SV Lippstadt.