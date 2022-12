SV Meppen: Spielabsage, Trainer mit Corona und Stürmer im Probetraining

Der SV Meppen muss bis Montag mit dem Training aussetzen. Beide Trainer haben Corona, zudem gibt es viele Krankheitsfälle im Team. Ein Stürmer ist im Probetraining.

Mit 13 Punkten aus 17 Spielen ist der SV Meppen derzeit Vorletzter in der 3. Liga. In der Vorbereitung sollte ein neuer Anlauf genommen werden, um die drei Punkte Rückstand aufs rettende Ufer aufzuholen und den Klassenerhalt noch zu schaffen, um in der kommenden Saison ein sechstes Jahr in der 3. Liga zu spielen.

Doch auf dem Weg dorthin haben die Emsländer bisher mit einen Widrigkeiten zu kämpfen. Das für Freitagnachmittag angesetzte Freundschaftsspiel beim niederländischen Erstligisten FC Emmen musste aufgrund einiger Krankheitsfälle abgesagt werden. Nun sind auch noch die Trainer krank.

Chefcoach Stefan Krämer ist genau wie sein Assistent laut eines Berichts der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ Benjamin Duray positiv auf Corona getestet worden. Das wurde in den regelmäßigen Testungen des Vereins festgestellt. Krämer und Duray hätten sich isoliert, beide haben keine Symptome. Bis Montag haben die Meppener dadurch dementsprechend erst einmal Pause.

Dort wird dann auch ein Testspieler mit auf dem Platz stehen: Marek Janssen stellt sich aktuell im Probetraining beim Drittliga-19. vor. Er steht aktuell beim Nord-Regionalligisten Blau-Weiß Lohne unter Vertrag und soll den Angriff der Meppener verstärken. Nur Bayreuth, der BVB II und der FSV Zwickau haben in der laufenden Saison weniger Tore geschossen als der SVM (19).

Der 25-Jährige hat in der Hinrunde eine beeindruckende Quote: In 12 Spielen traf Janssen achtmal und hat dabei nur etwa ein Drittel der möglichen Spielzeit absolviert. Schon unter dem einstigen Aufstiegstrainer Christian Neidhart hatte Janssen einst ein Probetraining absolviert.