Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Spieltage 22 bis 29 der 3. Liga zeitgenau angesetzt. Rot-Weiss Essen muss einmal montags, der MSV Duisburg einmal freitags ran.

Der Spielplan der 3. Liga ist bis März durch terminiert. Am Freitag gab der DFB die genauen Anstoßzeiten der Spieltage 22 bis 29 bekannt. Rot-Weiss Essen muss einmal montags ran, am 13. Februar (19 Uhr) auswärts bei Viktoria Köln. Der MSV Duisburg hingegen hat ein Freitagsspiel, am 24. März (19 Uhr) beim Halleschen FC.

Mitte März erwartet RWE und die Zebras dann eine Englische Woche. Die Essener spielen am Dienstag, 14. März (19 Uhr), zu Hause gegen den VfL Osnabrück. Die Duisburger am Mittwoch, 15. März (10 Uhr) auswärts bei Dynamo Dresden.

Die Spieltage 22 bis 29 de 3. Liga im Überblick

22. Spieltag

Freitag, 10. Februar 2023

FC Erzgebirge Aue - SV Waldhof Mannheim (19 Uhr)

Samstag, 11. Februar 2023 (14 Uhr)

MSV Duisburg - FSV Zwickau

SV Elversberg - VfB Oldenburg

Borussia Dortmund II - 1. FC Saarbrücken

SV Meppen - TSB 1860 München

Hallescher FC - SC Freiburg II

SC Verl - SG Dynamo Dresden

Sonntag, 12. Februar 2023

FC Ingolstadt 04 - VfL Osnabrück (13 Uhr)

Spvgg Bayreuth - SV Wehen Wiesbaden (14 Uhr)

Montag, 13. Februar 2023

FC Viktoria Köln - Rot-Weiss Essen (19 Uhr)

23. Spieltag

Freitag, 17. Februar 2023

SV Wehen Wiesbaden - FC Erzgebirge Aue (19 Uhr)

Samstag, 18. Februar 2023 (14 Uhr)

VfL Osnabrück - Spvgg Bayreuth

SG Dynamo Dresden - FC Viktoria Köln

FSV Zwickau - SV Elversberg

1. FC Saarbrücken - FC Ingolstadt 04

SC Freiburg II - MSV Duisburg

Sonntag, 19. Februar 2023

TSV 1860 München - SC Verl (13 Uhr)

Rot-Weiss Essen - Borussia Dortmund II (14 Uhr)

Montag, 20. Februar 2023

VfB Oldenburg - Hallescher FC (19 Uhr)

24. Spieltag

Freitag, 24. Februar 2023

Hallescher FC - TSV 1860 München (19 Uhr)

Samstag, 25. Februar 2023 (14 Uhr)

VfL Osnabrück - SV Wehen Wiesbaden

MSV Duisburg - SV Meppen

FC Ingolstadt - Rot-Weiss Essen

Borussia Dortmund II - SV Waldhof Mannheim

Spvgg Bayreuth - FSV Zwickau

SC Verl - VfB Oldenburg

Sonntag, 26. Februar 2023

SV Elversberg - SG Dynamo Dresden (13 Uhr)

FC Erzgebirge Aue - 1. FC Saarbrücken (14 Uhr)

Montag, 27. Februar 2023

FC Viktoria Köln - SC Freiburg II (19 Uhr)

25. Spieltag

Freitag, 3. März 2023

SC Freiburg II - Borussia Dortmund II (19 Uhr)

Samstag, 4. März 2023 (14 Uhr)

SV Wehen Wiesbaden - FC Ingolstadt 04

TSV 1860 München - FC Viktoria Köln

SV Meppen - Hallescher FC

SG Dynamo Dresden - FC Erzgebirge Aue

FSV Zwickau - SC Verl

1. FC Saarbrücken - VfL Osnabrück

Sonntag, 5. März 2023

Rot-Weiss Essen - Spvgg Bayreuth (13 Uhr)

VfB Oldenburg - MSV Duisburg (14 Uhr)

Montag, 6. März 2023

SV Waldhof Mannheim - SV Elversberg (19 Uhr)

26. Spieltag

Freitag, 10. März 2023

SC Verl - Hallescher FC (19 Uhr)

Samstag, 11. März 2023 (14 Uhr)

VfL Osnabrück - VfB Oldenburg

FC Erzgebirge Aue - Rot-Weiss Essen

MSV Duisburg - TSV 1860 München

SV Elversberg - SV Meppen

FC Viktoria Köln - FSV Zwickau

Spvgg Bayreuth - SV Waldhof Mannheim

Sonntag, 12. März 2023

FC Ingolstadt 04 - SC Freiburg II (13 Uhr)

SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Saarbrücken (14 Uhr)

Borussia Dortmund II - SV Wehen Wiesbaden (15 Uhr)

27. Spieltag

Dienstag, 14. März 2023 (19 Uhr)

FSV Zwickau - FC Erzgebirge Aue

TSV 1860 München - SV Elversberg

Rot-Weiss Essen - VfL Osnabrück

SV Meppen - SC Verl

Hallescher FC - FC Viktoria Köln

Mittwoch, 15. März 2023 (19 Uhr)

VfB Oldenburg - Borussia Dortmund II

SV Waldhof Mannheim - FC Ingolstadt 04

SG Dynamo Dresden - MSV Duisburg

1. FC Saarbrücken - Spvgg Bayreuth

SC Freiburg II - SV Wehen Wiesbaden

28. Spieltag

Freitag, 17. März 2023

FC Viktoria Köln - SV Meppen (19 Uhr)

Samstag, 18. März 2023 (14 Uhr)

SV Wehen Wiesbaden - SV Waldhof Mannheim

VfL Osnabrück - SC Freiburg II

FC Erzgebirge Aue - TSV 1860 München

MSV Duisburg - SC Verl

1. FC Saarbrücken - Rot-Weiss Essen

Spvgg Bayreuth - VfB Oldenburg

Sonntag, 19. März 2023

SV Elversberg - Hallescher FC (13 Uhr)

Borussia Dortmund II - FSV Zwickau (14 Uhr)

Montag, 20. März 2023

FC Ingolstadt 04 - SG Dynamo Dresden (19 Uhr)

29. Spieltag

Freitag, 24. März 2023

Hallescher FC - MSV Duisburg (19 Uhr)

Samstag, 25 März 2023 (14 Uhr)

VfB Oldenburg - FC Viktoria Köln

SV Waldhof Mannheim - VfL Osnabrück

Rot-Weiss Essen - SV Wehen Wiesbaden

SV Meppen - FC Erzgebirge Aue

SG Dynamo Dresden - Spvgg Bayreuth

SC Verl - SV Elversberg

Sonntag, 26. März 2023

TSV 1860 München - Borussia Dortmund II (13 Uhr)

FSV Zwickau - FC Ingolstadt 04 (14 Uhr)

Montag, 27. März 2023

SC Freiburg II - 1. FC Saarbrücken(19 Uhr)