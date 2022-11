1. FC Saarbrücken: Übernimmt jetzt Ex-KFC-Uerdingen-Coach das Traineramt?

Beim 1. FC Saarbrücken läuft es nach der Freistellung von Trainer Uwe Koschinat gut. Doch einen Nachfolger konnten die Verantwortlichen immer noch nicht präsentieren.

Vier Spiele und drei Siege: So lautet die Bilanz von Interimstrainer Rüdiger Ziehl nach der Entlassung von Uwe Koschinat. Kurzum: Es läuft beim 1. FC Saarbrücken wieder rund. Der FCS ist nah dran an den Aufstiegsplätzen.

Doch noch suchen die Verantwortlichen um Ziehl, der auch Sportchef ist, sowie dem Sportlichen Leiter Jürgen Luginger nach einem Nachfolger für Koschinat.

Zuletzt, Ende Oktober, sollen sich die Saarbrücker mit Patrick Glöckner einig gewesen sein. Doch am Ende platzte diese Verpflichtung.

Mittlerweile heuerte Glöckner, der laut der Bild-Zeitung in Saarbrücken eine Ausstiegsklausel forderte, beim Zweitligisten Hansa Rostock an - RevierSport berichtete.

1. FC Saarbrücken: Ziehl macht noch zwei Spiele - kommt dann Vogel?

In den letzten zwei Spielen vor der Winterpause gegen Oldenburg und Halle wird noch Ziehl auf der Saarbrücker Trainerbank sitzen. Doch ab Dezember soll dann der neue Cheftrainer seinen Job im Saarland antreten.

Laut der "Bild" ist aktuell Heiko Vogel ein heißer Kandidat auf den Posten in Saarbrücken. Der 46-jährige Fußballlehrer trainierte zuletzt Borussia Mönchengladbach II und war davor für den KFC Uerdingen in der 3. Liga tätig. Vogel arbeitete auch lange Zeit im Nachwuchs des FC Bayern München und betreute später den FC Basel in der Champions League. Seit dem 1. Juli 2022 ist der gebürtige Bad Dürkheimer ohne Job. Das könnte sich zum Ende des Jahres ändern.

In seiner Gladbacher Zeit sorgte Vogel mit einem Sexismus-Skandal für großes Aufsehen. RevierSport berichtete.