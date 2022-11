2. Bundesliga: Hansa Rostock hat einen neuen Trainer präsentiert

Der FC Hansa Rostock hat einen neuen Trainer präsentiert - und das nur einen Tag nach der Trennung von seinem alten Coach.

Das ging ja flott: Erst am Sonntag hatte der FC Hansa Rostock Jens Härtel als Cheftrainer von seinen Aufgaben entbunden. Auch dessen Assistent Ronny Thielemann musste gehen.

Am Montagnachmittag präsentierte der Zweitligist dann den Nachfolger: Der 45-jährige Fußballlehrer und ehemalige Bundesliga-Profi Patrick Glöckner erhält einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison 2022/2023, der sich bei Klassenerhalt automatisch um ein weiteres Jahr verlängern wird. Zuletzt war Glöckner noch beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken im Gespräch - RevierSport berichtete.

Zu Glöckners bisherigen Stationen in der Funktion als Cheftrainer gehört der damals noch in der Regionalliga spielende FC Viktoria Köln. In der 3. Liga coachte der gebürtige Bonner den Chemnitzer FC und zuletzt den SV Waldhof Mannheim, wo er bis zum Sommer 2022 an der Seitenlinie stand.

Das Trainerteam der Rostocker Lizenzmannschaft wird zudem um Nicolas Masetzky erweitert. Der 33-Jährige assistierte Patrick Glöckner bereits beim SV Waldhof Mannheim und wird ebenfalls mit einem Vertrag bis Sommer 2023 ausgestattet.

Glöckner und Masetzky werden mit sofortiger Wirkung ihre Arbeit aufnehmen und bereits am Montagnachmittag das Mannschafts-Training leiten.

Hansa Rostock hat nur zwei der letzten zehn Begegnungen gewonnen. Trotzdem liegt die Hansa-Kogge auf Platz zwölf, einem Nicht-Abstiegsplatz. Der Vorsprung in den Keller beträgt aber lediglich zwei Punkte. Zum Debüt trifft Glöckner im heimischen Ostseestadion auf den 1. FC Nürnberg, der aktuell den vorletzten Tabellenplatz belegt.