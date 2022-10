MSV Duisburg: Das sagt der Trainer über den Fitnesszustand seines Teams

Der MSV Duisburg empfängt am Samstag (14 Uhr) in der heimischen Arena den FC Viktoria Köln. Es kommt zu einer Art Krisenduell.

Der MSV Duisburg hat nur eines der letzten sieben Drittligaspiele gewinnen können. Der kommende Gegner, der FC Viktoria Köln, ist gar seit acht Spielen ohne Dreier.

Am Samstag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) kommt es zum direkten Duell MSV gegen Viktoria. Duisburg-Trainer Torsten Ziegner hat vor der Begegnungen über einige Dinge gesprochen.

Ziegner über...

... die Personallage: "Bei Joshua Bitter sieht es besser aus. Er ist wieder ins Teil-Training eingestiegen und absolviert Einheiten mit unserem Athletiktrainer. Für Viktoria Köln ist er eher keine Option. Rolf Feltscher war nach seinem Comeback am Tag danach total müde und kaputt. Aber er hat keine Schmerzen. Er ist für Samstag fit und eine Option. Auch Leroy Kwadwo und Vincent Gembalies sind wieder im Mannschaftstraining und schmerzfrei. Damit fallen nur Alaa Bakir und Benjamin Girth aus."

... die Aufarbeitung der BVB-II-Pleite: "Wir haben das sachlich analysiert. Wichtig war für uns zu sehen, dass wir ausreichend viele Torchancen hatten. Leider sind uns keine Treffer gelungen. Ich bin davon überzeugt, dass wir gegen Köln mehrere Tore schießen, wenn wir uns wieder so viele Chancen wie gegen Dortmund erarbeiten."

... die Stimmung: "Für uns gilt es mit der gesamten Gruppe so zu arbeiten, dass wir besser werden. Alle sind gewillt zu arbeiten. Es ist total wichtig, dass wir den Jungs zeigen, was gut war und nicht das, was weniger gut war."

... den Gegner: "Die Situation in Köln ist sportlich mit unserer Lage vergleichbar. So wie man Köln aus der Vergangenheit kennt, sind sie offensiv, fußballerisch immer stark. Gleichzeitig haben sie in den letzten Spielen aber auch immer offenbart, dass es gegen sie möglich ist Torchancen zu erspielen, Tore zu erzielen.

... den Fitnesszustand der Mannschaft: "Es ist ein Teil der Wahrheit, dass wir eine ganze Menge Spieler auf dem Platz haben, die in der vergangenen Saison wenig Spielpraxis hatten. Die einen waren verletzt, die anderen haben bei ihren Klubs keine Rolle gespielt. Wir wissen, dass die nächsten Wochen sehr hart werden, aber darauf sind wir vorbereitet."