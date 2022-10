MSV Duisburg: Die 0:3-Pleite gegen die SV Elversberg im Video

Der MSV Duisburg hat am Wochenende mit 0:3 bei der SV Elversberg verloren. Hier sehen Sie die Zusammenfassung der Partie im Video.

Der MSV Duisburg hatte sich einiges vorgenommen für das Auswärtsspiel bei der SV Elversberg am vergangenen Samstag. Doch die nahezu chancenlosen Zebras verloren mit 0:3. Und während Elversberg die Tabellenführung übernahm, mussten sich die Meidericher eingestehen, dass der Gegner derzeit eine Kragenweite zu groß war. "Wenn Elversberg einen richtig guten Tag hat, und den hatten sie in der Offensive, in den Zweikämpfen und in der Einstellung zum Spiel, dann haben wir aktuelle keine Chance gegen sie", lautete das ernüchternde Fazit von MSV-Trainer Torsten Ziegner.

Schon nach zwölf Minuten geriet Duisburg durch Valdrin Mustafa in Rückstand. In der Schlussphase erhöhten Koffi (82.) und Israel Suero (90.+2). Die Tore und alle weiteren nennenswerten Szenen der Partie sehen Sie hier im Highlight-Video von Magenta Sport (Klick auf Zustimmen und Inhalt laden erforderlich).





Nach nur einem Sieg aus den letzten sechs Spielen hat der MSV am kommenden Sonntag die Chance auf ein positives Erlebnis. Dann geht es für die Ziegner-Elf in Wuppertal gegen die U23 von Borussia Dortmund.