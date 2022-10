BVB: U23-Coach Preußer will gegen MSV Duisburg an Mini-Serie anknüpfen

Die U23 von Borussia Dortmund hat sich mit 0:0 vom Halleschen FC getrennt. So blickte BVB-Coach Christian Preußer auf die Partie.

Nach dem 0:0 zwischen dem Halleschen FC und Borussia Dortmunds U23 waren sich die Beteiligten auf beiden Seiten einig: Ein anderes Resultat hatte dieses an Höhepunkten arme Kellerduell nicht verdient.

"Es war bezeichnend für beide Mannschaften in dieser Saison: Die Spielanlage und technischen Fähigkeiten waren auf einem hohen Niveau", meinte Halles Rechtsverteidiger Niklas Kreuzer bei Magenta Sport. "Aber es fehlen die gefährlichen Situationen nach vorne. Ich kann mich an keine richtige Torchance erinnern. Wenn es zum gegnerischen Tor geht, lässt die Qualität halt nach."

HFC und BVB waren als Vorletzter und Tabellenletzter ins Spiel gegangen. Der Sieger hätte auf einen Nichtabstiegsplatz springen können. Doch nun bleiben beide Teams in der roten Zone.

"Wir waren zu ungenau in der gegnerischen Hälfte", haderte BVB-Trainer Christian Preußer. Er hatte "viele Halbchancen" gesehen, musste aber feststellen: "Wirklich gefährlich ist es nicht geworden. Wir wollten gewinnen, dazu haben Kleinigkeiten in der Vorwärtsbewegung gefehlt."

Dennoch konnte der Coach der Partie etwas Positives abgewinnen: "Gut war - und ich bin weit davon entfernt, Dinge schön zu reden - dass wir zu Null gespielt haben." Denn das ist den Dortmundern in dieser Saison erst einmal gelungen.

Daher sei der Punkt "gemessen am Spielverlauf okay. Mehr aber nicht. Auf uns wartet viel Arbeit." Und auch ein Revier-Duell. Denn am nächsten Sonntag trifft die U23 auf den MSV Duisburg. Gespielt wird in Wuppertal.

Gegen die Zebras will Preußer mit dem BVB an die Mini-Serie mit drei Spielen ohne Niederlage anknüpfen. Was es dafür brauche? "In erster Linie wollen wir weiter so verteidigen, wir haben nicht nicht so oft zu Null gespielt. Es wird eine lange Saison für uns, aber wir werden weiterhin fleißig Punkte sammeln", sagte Preußer.

Sein Gegenüber André Meyer zeigte sich bei Magenta Sport "unzufrieden mit dem Ergebnis, wir hatten uns mehr vorgestellt. Aber mit der Leistung sind wir nicht unzufrieden. Die Jungs haben sich zerrissen." Ähnlich wie Preußer bemühte sich der HFC-Coach nach zuvor zwei Niederlagen, das Glas halbvoll zu sehen. "Wir haben zu Null gespielt und unsere Negativ-Serie unterbrochen."