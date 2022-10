Fußball-Drittligist MSV Duisburg verlor am 11. Spieltag verdient mit 0:3 (0:1) beim SV Elversberg. Caspar Jander gab sein Comeback.

Eine Woche, nachdem der MSV Duisburg seine Sieglos-Serie mit dem 1:0-Erfolg gegen den Halleschen FC beenden konnte, setzte es auswärts beim SV Elversberg die nächste Niederlage. Die Zebras verloren verdient mit 0:3 (0:1).

MSV-Trainer Torsten Ziegner vertraute beinahe gänzlich dem System und Personal der Vorwoche. Einzige Veränderung: Tobias Fleckstein rückte für den verletzten Joshua Bitter auf die rechte Innenverteidiger-Position in der Dreierkette. Moritz Stoppelkamp und Marvin Senger (nach Sperre) nahmen nur auf der Bank Platz, wo nach wochenlanger Pause auch der wieder genesene Caspar Jander saß.

Wie von Ziegner gefordert, gingen die Zebras mutig in die Partie, versuchten die Hausherren früh und aggressiv daran zu hindern, ihr Kombinationsspiel aufzuziehen. Und auch mit dem Ball hatte der MSV den besseren Start: Aziz Bouhaddouz forderte SVE-Keeper Nicolas Kristof aus 18 Metern zu einer Parade (3.).

Die Anfangseuphorie verpuffte schnell. Die Abstände im Mittelfeld wurden größer, die Duisburger kamen nicht mehr in die Zweikämpfe und Elversberg fand immer besser in den Rhythmus. Manuel Feil feuerte einen ersten Warnschuss an den Pfosten (10.), ehe Valdrin Mustafa den Ball nach gutem Angriff aus halblinker Position zum 1:0 ins Eck schlenzte (12.). Nur fünf Minuten später kam Mustafa, der für den erkrankten SVE-Toptorjäger Luca Schnellbacher (sieben Tore) begann, erneut zum Abschluss: Sein Versuch prallte erst an den rechten, dann an den linken Innenpfosten - Glück für den MSV, der in dieser Phase drohte, auseinanderzubrechen (17.).

SV Elversberg 07: Kristof - Fellhauer, Correia, Conrad, Neubauer - Jacobsen (73. Pinckert), Sahin - Feil (89. Dacaj), Rochelt (84. Woltemade) - Koffi (84. Tekerci), Mustafa (89. Isra Suero) : Kristof - Fellhauer, Correia, Conrad, Neubauer - Jacobsen (73. Pinckert), Sahin - Feil (89. Dacaj), Rochelt (84. Woltemade) - Koffi (84. Tekerci), Mustafa (89. Isra Suero) MSV Duisburg: Müller – Fleckstein, Mai, Kölle - Ajani (69. Hettwer), Bakalorz, Frey (33. Jander), Mogultay (46. Senger) - Pusch (83. Ekene) – Bouhaddouz, König (46. Stoppelkamp) Tore: 1:0 Mustafa (12.), 2:0 Koffi (81.), 3:0 Suero Fernandez (90+2) Gelbe Karten: Senger, Fleckstein, Mai Zuschauer: 4048 Schiedsrichter: Marc Philip Eckermann

Ziegner reagierte, wechselte nach einer halben Stunde Marlon Frey aus und brachte Jander, der dem MSV sichtlich gut tat. Das Spiel beruhigte sich, was aber auch daran lag, dass der SVE den Fuß vom Gas nahm. Gefährlich blieb die Mannschaft von Ex-MSV-Spieler und -Jugendtrainer Horst Steffen dennoch: Jean Koffi setzte eine starke Flanke von Jannik Rochelt neben den Pfosten, sein Mitspieler Feil stand eigentlich besser (35.).

Ziegner wechselte zur Pause gleich doppelt, hielt an der Dreierkette fest, sprengte jedoch die Doppelspitze: Senger kam für Baran Mogultay und Stoppelkamp für Phillip König. Die Duisburger kamen wacher und bissiger aus der Kabine. Nach einer Ecke schoss Marvin Ajani aus aussichtsreicher Position deutlich über den Kasten (53.).

MSV Duisburg trifft nächste Woche auf Borussia Dortmund II

Elversberg behielt allerdings die Kontrolle und strahlte mehr Gefahr aus - aber nicht gut: Rochelts Abschluss aus wenigen Metern etwa war zu zentral, um Vincent Müller zu fordern (67.). Duisburg dagegen fiel bis auf einige Hereingaben von rechts und einem halbherzigen Elfmeter-Schrei - Stoppelkamp war im Strafraum zu Boden gegangen (59.) - im letzten Drittel deutlich zu wenig ein.

Und so gelang dem SV Elversberg zehn Minuten vor Schluss die verdiente Vorentscheidung. Nach halbhoher Flanke von der rechten Seite drückte Koffi die Kugel sehenswert per Hacke über die Linie. Israel Suero Fernandez erhöhte nach einem Konter in der Nachspielzeit sogar noch auf 3:0.

Der MSV Duisburg bleibt bei 14 Punkten und reist nächste Woche (Sonntag, 14 Uhr) zur Zweitvertung von Borussia Dortmund.