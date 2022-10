Fußballdrittligist MSV Duisburg verlor am Samstag mit 0:3 beim SV Elversberg. MSV-Trainer Torsten Ziegner sprach von einer verdienten Pleite und wurde deutlich.

Rein theoretisch könnte er das Spiel noch einmal detailliert beschreiben. Das wollte Torsten Ziegner bei der Pressekonferenz nach der 0:3-Auswärtspleite seines MSV Duisburg gegen den SV Elversberg allerdings nicht. „Es würde immer wieder das Gleiche rauskommen.“

Ein paar Sätze zu dem Spiel wollte der Coach dann doch verlieren. „Wir hatten in der ersten Minute einen gefährlichen Torschuss, der gut gehalten wurde. Und ab dem Zeitpunkt hat Elversberg das Spiel dominiert.“

Die Zebras, erneut mit einer Dreierkette und mit der Ausnahme von Tobias Fleckstein für den verletzten Joshua Bitter unverändert, kamen im ersten Durchgang nicht in die Zweikämpfe, ließen sich von den spielstarken Hausherren förmlich überrumpeln und liefen nur hinterher. Das 0:1 durch Valdrin Mustafa nach zwölf Minuten war folgerichtig und überfällig. „Wir hätten zuvor bereits zurückliegen und auch im Nachgang das zweite oder dritte Gegentor bekommen können“, gestand Ziegner.

Dass diese beiden Treffer erst in der Schlussphase fielen, hatte der MSV der Ineffizienz der Elversberger zu verdanken, die auch ohne Toptorjäger Luca Schnellbacher (sieben Tore) alleine im ersten Durchgang insgesamt dreimal das Aluminium trafen. Duisburg stabilisierte sich nach er Pause etwas, allerdings ohne dem Gegner richtig gefährlich zu werden.

Wenn Elversberg einen richtig guten Tag hat, und den hatten sie in der Offensive, in den Zweikämpfen und in der Einstellung zum Spiel, dann haben wir aktuelle keine Chance gegen sie. MSV-Trainer Torsten Ziegner

Doch warum war für den MSV Duisburg an diesem wechselhaften Herbstnachmittag nichts an der Kaiserlinde zu holen? An der Vorbereitung seiner Mannschaft lag es jedenfalls nicht, das stellte Ziegner klar. „Die Jungs hatten eine gute Trainingswoche hingelegt, waren fokussiert, hatten die nötige Spannung.“

Vielmehr wollte der 44-Jährige den Blick auf den Gegner richten, der durch den 3:0-Sieg immerhin die Tabellenführung der 3. Liga übernahm. Man müsse eines anerkennen, und das wäre total wichtig: „Wenn Elversberg einen richtig guten Tag hat, und den hatten sie in der Offensive, in den Zweikämpfen und in der Einstellung zum Spiel, dann haben wir aktuelle keine Chance gegen sie.“

Für den MSV Duisburg gehe es daher darum, „dran zu bleiben, hart zu arbeiten und sich mit anderen Mannschaften zu messen“. Borussia Dortmund II etwa, Tabellenletzter der 3. Liga und kommender Gegner (Sonntag, 16. Oktober, 14 Uhr).