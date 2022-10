MSV Duisburg: Ziegner von Debütant Mogultay beeindruckt

Baran Mogultay feierte am Samstag ein Drittliga-Debüt nach Maß. Das 18-jährige Duisburger Eigengewächs stand beim 1:0-Sieg gegen Halle 90 Minuten auf dem Platz.

Im Niederrheinpokal lief Baran Mogultay schon zweimal im weiß-blauen Trikot auf. Beim Ausscheiden in Oberhausen zählte der Linksverteidiger noch zu den besten Akteuren des MSV Duisburg und konnte sich für die Startelf empfehlen. Torsten Ziegner bot das Eigengewächs auch beim 1:0-Sieg gegen den Halleschen FC von Beginn an auf. Mogultay spielte die Systemumstellung in die Karten und erfüllte in der Dreier- bzw. Fünferkette den offensiven Part des Linksverteidigers.

Vor allem auf dem Weg nach vorne zeigte der A-Jugendspieler des Jahrgangs 2004, der noch immer in der U19-Bundesligamannschaft des MSV spielberechtigt und eine feste Größe im Team von Engin Vural ist, eine starke Leistung. Mit Tempo, gelungenen Doppelpässen und starken Abschlüssen setzte Mogultay immer wieder Akzente. Beinahe wäre der 18-Jährige sogar noch mit einem Tor belohnt worden. Doch HFC-Verteidiger Jannes Vollert kratzte den Flachschuss des jungen Duisburgers nach 22 Minuten im letzten Moment von der Linie, Felix Gebhardt parierte kurz vor Schluss noch einen schnittigen Distanzschuss.

Mogultay besitzt einen Profivertrag bis 2024

„Ich kann eigentlich nur dasselbe sagen, wie in Oberhausen. Ich bin total beeindruckt. Es war ein guter Einsatz über 90 Minuten. Er hatte keine Angst und hat sein Spiel durchgespielt. Das freut mich total für ihn“, sagte MSV-Trainer Torsten Ziegner auf der Pressekonferenz über den unbekümmerten Auftritt von Mogultay, der einen behutsamen Aufbau beim MSV durchlaufen soll. Die Vita des Nachwuchsspieler steht für die 2019 kommunizierte Ausrichtung des Aus- und Weiterbildungsverein. Der Linksfuß könnte in die Fußstapfen seiner Mitspieler Caspar Jander und Julian Hettwer treten, denen der Durchbruch schon gelang.

Mogultay trägt bereits seit 2017 das Zebra-Dress. Um den nächsten Schritt zu gehen, stattete der MSV den linken Außenverteidiger mit einem Profivertrag bis 2024 aus. Mit guten Leistungen wie am Samstag könnten für den Youngster noch einige Startelfeinsätze folgen. Gut möglich, dass Mogultay auch am kommenden Samstag in Elversberg wieder für Wirbel in der gegnerischen Hälfte sorgt.