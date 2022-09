Saarbrücken: Koschinat ist ein RWE-Experte und voller Vorfreude auf die Hafenstraße

Der 1. FC Saarbrücken gastiert ab 19 Uhr (RevierSport-Liveticker) im Stadion an der Hafenstraße. FCS-Trainer Uwe Koschinat ist ein echter Rot-Weiss-Essen-Experte.

Nach den Siegen der U23 von Borussia Dortmund und dem SC Verl rangiert Rot-Weiss Essen vor der abschließenden Partie des 9. Spieltags gegen den 1. FC Saarbrücken auf einem Abstiegsplatz. Und jetzt kommt ausgerechnet der noch ungeschlagene FCS, und das auch noch mit Trainer Uwe Koschinat.

Der kennt RWE nämlich noch aus seinen Zeiten als Coach von Fortuna Köln und hat nur gute Erinnerungen an Essen. Warum auch nicht? Der 51-jährige Fußballlehrer hat gegen Rot-Weiss Essen noch nie verloren - seine Bilanz: Ein Remis, fünf Siege.

Es herrscht dort auch eine sehr große Solidarität zwischen Mannschaft und Fans. Das entnehme ich aktuell auch so. Dieser Mannschaft wird sehr, sehr viel verziehen. Uwe Koschinat

Und nun peilt er mit den Saarbrückern, die noch ungeschlagen sind - vier Siege, vier Remis - einen Sieg in Essen an. Dass das an der stimmungsvollen Hafenstraße nicht einfach wird, weiß Koschinat am besten. Doch er weiß auch wie es geht. Koschinat: "Die Essener Mannschaft hat sich stabilisiert und auch weiter verstärkt. Ich glaube, dass dieser Kader sowohl in der Spitze als auch Breite nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird. Trotzdem ist es natürlich immer eine ungünstige Situation, einen Spieltag abschließen zu müssen und optisch auf einem Abstiegsplatz zu stehen."

Ich glaube, wenn man vor der Saison auf den Spielplan schaut, dann guckt man schon, wann man an der Hafenstraße spielen darf. Dort herrscht eine einzigartige Stimmung. Uwe Koschinat

Der FCS-Trainer erwartet ein heißes Duell in Essen. "Bei RWE hat ein Strategiewechsel nach dem Aufstieg stattgefunden. Nach den heftigen Heimniederlagen spielt RWE nicht mehr so offensiv und ist nicht nur auf das Kreieren von Torchancen aus. Aber Rot-Weiss Essen wird sich gegen uns wehren und versuchen auf einen Nicht-Abstiegsplatz in die Länderspiel-Pause zu gehen. Darauf stellen wir uns ein. Für uns heißt es absolut auf die Leistung in Bayreuth aufzubauen, weniger wird in Essen nicht zu einem Sieg ausreichen."

RWE rechnet am Montagabend mit 16.000 Zuschauern, davon 1000 Fans aus Saarbrücken.

Und die Stimmung an der Hafenstraße? Davon schwärmt Koschinat und ist einfach nur voller Vorfreude auf das Flutlichtspiel am Montagabend (19 Uhr, RevierSport-Liveticker). Koschinat: "Ich glaube, wenn man vor der Saison auf den Spielplan schaut, dann guckt man schon, wann man an der Hafenstraße spielen darf. Dort herrscht eine einzigartige Stimmung. Ich kenne den Verein sehr gut und habe in der Regionalliga West oft gegen Essen gespielt. Es herrscht dort auch eine sehr große Solidarität zwischen Mannschaft und Fans. Das entnehme ich aktuell auch so. Dieser Mannschaft wird sehr, sehr viel verziehen."