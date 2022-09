3. Liga: Trainer Fossi über den positiven Trend des VfB Oldenburg

Aufsteiger VfB Oldenburg ist nach anfänglichen Startschwierigkeiten in der 3. Liga angekommen. Die Mannschaft von Cheftrainer Dario Fossi ist nunmehr seit vier Spielen ungeschlagen.

Der VfB Oldenburg hat nach einem holprigen Start in die Saison der 3. Liga zurück in die Spur gefunden. In den ersten vier Partien holte die Mannschaft von Cheftrainer Dario Fossi nur einen mageren Punkt. Der Bann scheint nun jedoch gebrochen und es sieht so aus, als seien die Oldenburger wieder voll im Profigeschäft angekommen.

Seit dem 5. Spieltag hat der VfB Oldenburg nunmehr nicht verloren. Den Startschuss zur ungeschlagenen Serie stellte der 1:0-Erfolg am 5. Spieltag gegen den SC Verl dar. Danach holte der VfB einen Punkt beim 1:1-Unentschieden gegen den MSV Duisburg und besiegte eine Woche später den VfL Osnabrück mit 4:3. Zuletzt schlugen die Oldenburger die U23 von Borussia Dortmund nach einem diskussionswürdigen ersten Führungstreffer mit 2:1.

Auch im Rennen um den Landespokal Niedersachsen machten die Oldenburger bislang eine gute Figur. Im Duell gegen Ligakonkurrent SV Meppen gewann der VfB eindrucksvoll mit 5:0. Der kommende Gegner im Pokal ist der BSV SW Rehden aus der Regionalliga Nord.

VfB-Trainer Fossi: „Wir sind immer ruhig geblieben”

Nach den jüngsten sportlichen Erfolgen steht der VfB Oldenburg mit elf Punkten aus acht Spielen im Mittelfeld der Tabelle. VfB-Trainer Fossi sprach über die Gründe für den jüngsten Aufwärtstrend seiner Mannschaft.

„Wir waren nie wirklich unterlegen und haben zu uns selbst gesagt, dass wir in der Liga ankommen wollen." Dario Fossi

„Wir sind immer ruhig geblieben, weil wir gesehen haben, dass wir gut mithalten können. Wir waren nie wirklich unterlegen und haben zu uns selbst gesagt, dass wir in der Liga ankommen wollen. Jetzt sind wir da, jedoch müssen wir diesen Umstand auch in etwas Zählbares ummünzen”, erklärte Fossi und sah nach dem jüngsten Erfolg gegen die U23 von Borussia Dortmund Gemeinsamkeiten zwischen dem BVB und seiner Mannschaft.

„Ich erkenne ein paar Parallelen zwischen uns und dem BVB. Sie spielen keine schlechte Saison und auch gegen uns haben sie kein schlechtes Spiel gemacht. Wir hingegen haben es jedoch geschafft, den Bock umzustoßen und unsere Spiele zu gewinnen. Und das ist genau der Punkt. Wir sind immer ruhig geblieben und haben immer gesagt, dass wir an unsere starken Auftritte anknüpfen wollen. Des Weiteren hat die Mannschaft immer versucht, aus jeder Situation etwas zu lernen und ich glaube, das ist der Grund, warum wir da sind, wo wir sind”, bilanzierte der VfB-Trainer über den bisherigen Saisonverlauf.

Am kommenden 9. Spieltag haben die Oldenburger die Chance, ihre positive Serie weiter auszubauen. Dann wird nämlich Mitaufsteiger SpVgg Bayreuth zu Gast sein. Die SpVgg befindet sich derzeit auf einem Abstiegsplatz und hat bislang vier Punkte auf dem Konto. Zuletzt verloren die Bayreuther mit 0:6 gegen den 1. FC Saarbrücken.