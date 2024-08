VfL Bochum Nach Fehlstart - Kapitän Losilla warnt - "... dann kann es gefährlich werden"

0:1 in Regensburg, 0:1 in Leipzig und 0:2 gegen Mönchengladbach: Der VfL Bochum hat einen Fehlstart in die Saison 2024/2025 hingelegt. Der Kapitän warnt jetzt schon.