3. Liga: BVB II kassiert vierte Niederlage in Serie

Borussia Dortmund II verlor am 8. Spieltag der 3. Liga bei strömendem Regen im Dortmunder Signal Iduna Park vor 2256 Zuschauern mit 1:2 (0:1) gegen die Gäste vom VfB Oldenburg. Für die Borussia ist die Niederlage bereits die vierte Pleite in Serie. Der VfB aus Oldenburg hingegen bleibt durch den Sieg gegen den BVB seit nunmehr vier Spielen ungeschlagen.

Die erste Halbzeit ging relativ ausgeglichen über die Bühne. Die jungen Borussen hatten zwar mehr Spielanteile, waren jedoch vor dem Tor nicht konsequent genug. Die beste Chance für Dortmund hatte im ersten Durchgang Jayden Braaf auf dem Fuß. In der 27. Minute setzte sich Braaf im Sechzehner gegen Oldenburgs Leon Deichmann durch und schoss den Ball aus spitzem Winkel knapp am langen Eck vorbei.

Nur drei Minuten später klingelte es dann, jedoch im Kasten des BVB. VfB-Spieler Manfred Starke brachte die Gäste nach einem abseitsverdächtigen Zuspiel in Führung, außerdem war bei der Ballannahme von Starke eindeutig der Arm mit im Spiel. Glück für Oldenburg also, dass der VAR in der 3. Liga nicht zum Einsatz kommt. Vor dem Tor blieb Starke dann jedoch ganz cool und lupfte den Ball gekonnt über Torhüter Luca Unbehaun im Tor der Borussen. Mit einem Spielstand von 0:1 ging es in die Halbzeitpause.

Dortmund verpasst erneut die Wende

Zu Beginn der zweiten Halbzeit machten die Dortmunder mächtig Druck und so konnte die Mannschaft von Cheftrainer Christian Preußer in Form von Marco Pasalic in der 52. Minute ausgleichen. Nach einem Freistoß von Antonios Papadopoulos kam der Ball zu Pasalic. Dieser schlug einen Haken und schoss den Ball per Flachschuss zum Ausgleich ins Tor von VfB-Keeper Pelle Boevink.

BVB II: Unbehaun - Papadopoulos, Dams, Finnsson - Pfanne, Pasalic (Pohlmann 63.), Braaf (Aning 63.), Elongo-Yombo (Semic 76.), Michel (Gürpüz 87.) - Eberwein, Tattermusch (Broschinski 76.) Unbehaun - Papadopoulos, Dams, Finnsson - Pfanne, Pasalic (Pohlmann 63.), Braaf (Aning 63.), Elongo-Yombo (Semic 76.), Michel (Gürpüz 87.) - Eberwein, Tattermusch (Broschinski 76.) VfB Oldenburg: Boevink - Plautz, Steurer, Deichmann, Ndure - Zietarski, Krasniqi (Schmidt 60.), Badjie (Knystock), Starke (Herbst 90.), Brand (Möschl 66.) - Wegner (Hasenhüttl 66.) Schiedsrichter: Jonas Brombacher Tore: 0:1 Starke (30.), 1:1 Pasalic (52.), 1:2 Zietarski (89.) Gelbe Karte: Krasniqi (6.), Pasalic (29.), Zietarski (36.), Deichmann (59.), Plautz (70.) Zuschauer: 2256

Bis zur Schlussphase der Partie passierte nicht viel erwähnenswertes. Bis auf ein paar Chancen hier und da konnten sich beide Vereine keine gefährlichen Torchancen erarbeiten. Es dauerte bis kurz vor dem Schlusspfiff, bevor es wieder hitzig wurde. Eine Flanke von VfB-Spieler Justin Plautz segelte lange durch die Luft, ehe Robert Zietarski die Hereingabe mit einem wuchtigen Kopfball zur 2:1-Führung für die Gäste versenkte. Zietarskis Treffer stellte gleichzeitig den Schlusspunkt der Partie dar, sodass nach 90 gespielten Minuten ein 1:2 auf der Anzeigetafel stand.

Am kommenden 9. Spieltag geht es für Borussia Dortmund II zum Auswärtsspiel gegen den FSV Zwickau. Der VfB Oldenburg trifft zuhause auf die SpVgg Bayreuth.