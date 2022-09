3. Liga/Regionalliga: Maximilian Rossmann hat einen neuen Klub gefunden

Auch wenn das Sommer-Transferfenster seit dem 1. September geschlossen ist, dürfen die Vereine weiter Spieler verpflichten. Nämlich arbeitslose Fußballer.

Es geht munter weiter mit den Wechsel-Spielchen, auch nach dem Ende der Sommer-Transferperiode. Denn arbeitslose Profis, die es zu genügend gibt - RevierSport berichtete -,dürfen weiter unter Vertrag genommen werden.

So wechselt Innenverteidiger Maximilian Rossmann zu den Offenbacher Kickers. Der 1,92 Meter große Rechtsfuß stand zuvor bei Viktoria Köln unter Vertrag und war seit dem 1. Juli 2022 vereinslos. Nun geht es für ihn beim ambitionierten Regionalliga-Südwest-Klub weiter.

Rossmann wurde im Essener Umfeld zuletzt mit RWE in Verbindung gebracht

Interessant, aus Revier-Sicht: In den letzten Wochen wurde Rossmann immer wieder mit Rot-Weiss Essen in Verbindung gebracht. Doch einen Kontakt zu RWE gab es nie. Das bestätigte Rossmann-Berater Klaus Berge, einst auch Trainer in Essen, gegenüber RevierSport.

Der 27-jährige Rossmann kam bislang unter anderem in 95 Spielen der 3. Liga sowie 37 Begegnungen der niederländischen Eredivisie zum Einsatz. Er freut sich auf die neue Herausforderung am Bieberer Berg. Rossmann: "Ich freue mich sehr auf das Projekt und auf die neue Mannschaft, die Jungs kennenzulernen, Offenbach mit den Fans und dem Stadion. Ich will so schnell wie möglich helfen und denke das kann ich auch mit meiner Erfahrung. Mein Ziel ist natürlich die Drittklassigkeit mit dem OFC zu erreichen, ganz klar!"

Die Kickers, die unbedingt in die 3. Liga hoch wollen, sind alles andere als gut in die Saison gestartet. Nach fünf Spieltagen stehen nur sieben Punkte zu Buche und Offenbach liegt schon sechs Zähler hinter Spitzenreiter SSV Ulm zurück.