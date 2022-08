RWE: Nächster Abgang fix! Mittelfeldspieler löst seinen Vertrag auf

Rot-Weiss Essen hat nach drei Zugängen und zwei Abgängen in den letzten Tagen nun eine weitere Vertragsauflösung bekanntgegeben.

Rot-Weiss Essen und Felix Schlüsselburg werden fortan getrennte Wege gehen. Beide Parteien einigten sich auf eine vorzeitige Vertragsauflösung. Das teilte RWE am Mittwochabend, 31. August, offiziell mit.

"Felix hat sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt. Wir wünschen ihm auf seinem weiteren Weg sportlich wie privat alles Gute", sagt RWE-Sportdirektor Jörn Nowak.

Der RWE-Kader 2022/2023 Tor: Jakob Golz, Raphael Koczor, Felix Wienand Tor: Jakob Golz, Raphael Koczor, Felix Wienand Abwehr: Daniel Heber, José-Enrique Ríos Alonso, Felix Herzenbruch, Mustafa Kourouma, Michel Niemeyer, Sascha Voelcke, Sandro Plechaty, Felix Bastians, Nico Haiduk, Meiko Sponsel, Moritz Römling, Andreas Wiegel Mittelfeld: Clemens Fandrich, Fabian Götze, Thomas Eisfeld, Cedric Harenbrock, Erolind Krasniqi, Kevin Holzweiler, Oguzhan Kefkir, Niklas Tarnat, Björn Rother, Aurel Loubongo, Isaiah Young, Lawrence Ennali Angriff: Ron Berlinski, Simon Engelmann

Der 21-jährige Mittelfeldspieler Schlüsselburg war 2020 von Borussia Dortmund an die Hafenstraße gewechselt und kam seither auf zwei Niederrheinpokal-Einsätze. Ein Einsatz in der Liga blieb Schlüsselburg sowohl in der Regionalliga als auch in der 3. Liga verwehrt. Die vergangene Saison verbrachte Schlüsselburg beim Regionalligisten SV Lippstadt. Zuletzt konnte er sich nicht für einen Vertrag bei Rot-Weiß Oberhausen empfehlen. RWO sagte ihm ab.

Rot-Weiss Essen hatte in den letzten Tagen Clemens Fandrich (zuletzt FC Erzgebirge Aue), Andreas Wiegel (zuletzt (BFC Dynamo) und Felix Götze (FC Augsburg, ausgeliehen) unter Vertrag genommen. Derweil haben mit Luca Dürholtz (SV Elversberg), Fabian Rüth (Rot-Weiss Koblenz) und Felix Schlüsselburg (Ziel unbekannt) nun auch drei Spieler den Verein verlassen.

Aktuell besteht der RWE-Kader aus 29 Spielern. Gut möglich, dass bis zum Transferschluss am Donnerstag (1. September, 18 Uhr) noch ein Stürmer kommt - RevierSport berichtete - und eventuell Erolind Krasniqi den Verein verlässt.