RWE: Großes Buhlen um Götze - Das sind die Essener Konkurrenten

Rot-Weiss Essen ist heiß auf Felix Götze. RWE besitzt auch gute Chancen den Augsuburg-Bundesligaprofi zu verpflichten. Aber: Auch zwei Zweitligisten haben großes Interesse.

Die WAZ und RevierSport hatten am Freitag (26. August) exklusiv über das Interesse von Rot-Weiss Essen an Felix Götze berichtet.

Wenig später vermeldete auch Bezahlsender "Sky", dass Augsburgs Bundesligaprofi Götze beim Drittligisten RWE auf dem Zettel steht. Aber nicht nur bei Rot-Weiss Essen. "Sky" nennt auch die Zweitligisten Arminia Bielefeld und Eintracht Braunschweig als Interessenten. Betont aber, wie die WAZ und RevierSport, dass RWE aktuell wohl Götzes Favorit sei.

In der vergangenen Saison war Felix Götze an den 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen und bewies schon seine Drittliga-Tauglichkeit. In der Aufstiegssaison des FCK bestritt Götze 23 Einsätze, steuerte zwei Treffer bei und legte drei weitere Tore auf. Zuvor absolvierte er auch elf Drittliga-Begegnungen für den FC Bayern München II. Gut möglich, dass Felix Götze sein Konto von bisher 34 Drittligaspielen demnächst bei Rot-Weiss Essen aufpolieren wird.

Nach unseren Informationen ist die Lage gar so, dass sich die Essener mit Götze und dessen Berateragentur einig sein sollen. Der Haken: die Kaufoption. RWE will wohl diese im Vertrag einbinden, die Augsburger sollen sich noch nicht sicher sein, ob sie den 24-jährigen variablen Defensivspieler wirklich inklusive einer Kaufoption verleihen wollen. Aktuell ist der Bruder von Weltmeister Mario Götze noch bis zum 30. Juni 2024 an den FC Augsburg gebunden.

Felix Götze passt jedenfalls perfekt ins Essener Anforderungsprofil. Er kann nämlich nicht nur auf der Sechs, sondern auch in der Innenverteidigung, wo RWE auch Verstärkung sucht und auch als Rechtsverteidiger eingesetzt werden. Hier muss RWE aktuell bis zu sechs Wochen auf Meiko Sponsel (Meniskusriss) verzichten. Auch ein Transfer von Probespieler Andreas Wiegel ist möglich. Doch Götze wäre ein Mann für gleich mehrere Positionen.

Zu Wochenbeginn ist mit einer Entscheidung zu rechnen - aller Voraussicht nach pro Rot-Weiss Essen.