Rot-Weiss Essen: Dieser Bundesligaspieler steht auf der RWE-Wunschliste

Rot-Weiss Essen ist am Freitag zum Auswärtsspiel nach Bayreuth ausgebrochen. Mit dabei ist auch Neuzugang Clemens Fandrich. Weitere Zugänge könnten zu Wochenbeginn in Essen aufschlagen.

Erst am Freitag hatte Rot-Weiss Essen seinen erste Verstärkung während der laufenden Drittliga-Saison präsentiert. Nach nur zwei Punkten aus fünf Spielen reagierte der Aufsteiger und verpflichtete Clemens Fandrich, einen 213-maligen Zweitligaspieler. RevierSport berichtete.

Der defensive Mittelfeldspieler könnte schon bald mit einem weiteren Neuzugang das Essener Mittelfeld-Zentrum bilden. Denn wie diese Redaktion erfuhr, steht bei RWE Felix Götze auf der Wunschliste. Der Bruder von Weltmeister Mario Götze, der seit dieser Saison bei Eintracht Frankfurt unter Vertragt steht, ist aktuell noch bis zum Sommer 2024 an den FC Augsburg gebunden.

Doch unter FCA-Cheftrainer Enrico Maaßen spielt der 24-jährige Felix Götze keine Rolle. In der laufenden Saison stand er erst einmal im Spieltagskader der Bayern und kam einmal zu einem 66-minütigen Einsatz in der Regionalliga-Reserve des FCA. Insgesamt bestritt Götze in seiner Karriere sechs Bundesligaspiele (ein Tor).

In der vergangenen Saison war Felix Götze an den 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen und bewies schon seine Drittliga-Tauglichkeit. In der Aufstiegssaison des FCK bestritt Götze 23 Einsätze, steuerte zwei Treffer bei und legte drei weitere Tore auf. Zuvor absolvierte er auch elf Drittliga-Begegnungen für den FC Bayern München II. Gut möglich, dass Felix Götze sein Konto von bisher 34 Drittligaspielen demnächst bei Rot-Weiss Essen aufpolieren wird.

Götze passt perfekt ins Essener Anforderungsprofil. Er kann nämlich nicht nur auf der Sechs, sondern auch in der Innenverteidigung, wo RWE auch Verstärkung sucht und auch als Rechtsverteidiger eingesetzt werden. Hier muss RWE aktuell bis zu sechs Wochen auf Meiko Sponsel (Meniskusriss) verzichten. Auch ein Transfer von Probespieler Andreas Wiegel ist möglich. Doch Götze wäre ein Mann für gleich mehrere Positionen.

Nach Informationen dieser Redaktion sind die Gespräche zwischen den Parteien FC Augsburg, Rot-Weiss Essen und Felix Götze schon fortgeschritten. Wenn die weiteren Gespräche aus RWE-Sicht positiv verlaufen, dann wird schon in der kommenden Woche Mario Götzes Bruder Felix an der Hafenstraße 97a präsentiert. Gut möglich, dass sich dann auch Deutschland-WM-Held Mario das eine oder andere Mal bei einem Drittliga-Spiel im Stadion an der Hafenstraße blicken lässt.