MSV Duisburg - RWE: Fast ausverkauft: Freier Ticket-Vorverkauf entfällt

MSV Duisburg gegen Rot-Weiss Essen: Nicht mal mehr eine Woche, dann steigt das Derby in der 3. Liga. Karten gibt es kaum noch.

Erstmals seit über 15 Jahren stehen sich der MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen am kommenden Freitag (5. August, 19 Uhr) in einem Ligaspiel gegenüber. Und das vor der größtmöglichen Kulisse, für diese Prognose muss man kein Hellseher sein. Knapp eine Woche vor der Partie ist klar: Das MSV-Stadion wird ausverkauft sein.

Am Samstagmittag meldeten die Zebras, dass bereits 28.000 Tickets verkauft sind. Am Mittag waren nur noch 200 Karten verfügbar. Daher haben sich die Duisburger dazu entschieden, keinen freien Vorverkauf mehr anzubieten. Der sollte eigentlich am Montag (und ursprünglich schon am vergangenen Mittwoch) starten. Bisher können ausschließlich Mitglieder und Dauerkarteninhaber des MSV Tickets erwerben.

Damit sollte verhindert werden, dass zu viele Fans aus Essen ins Stadion kommen. 5000 Gästekarten hatte RWE ohnehin erhalten, sie waren innerhalb von wenigen Minuten vergriffen. Doch um zu gewährleisten, dass das Heimspiel ein Heimspiel bleibt, hatten einige Fans der Meidericher kreative Aktionen initiiert. Im Rahmen des "ZebrasFonds" zum Beispiel wurden Karten mithilfe von Spendengeldern aufgekauft und unter anderem an sozial schwächer gestellte MSV-Fans abgebeben.

"Wir freuen uns auf die Arena in Blau und Weiß", wird Duisburgs Geschäftsführer Peter Mohnhaupt in einer Klubmitteilung zitiert. "Dabei gebührt unseren Fans für ihren Einsatz für ein echtes Heimspiel, ob etwa mit dem ZebraFonds oder den Ticket-Aktionen des Fanclubs Innenhafen, ein Riesen-Dankeschön!"