MSV Duisburg - RWE: Freie Verkaufsphase verschoben - so viele Karten sind schon weg

Der freie Vorverkauf für das Derby zwischen dem MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen wurde verschoben. Noch sind 5000 Karten verfügbar.

Das Drittliga-Derby zwischen dem MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen rückt näher. Am übernächsten Freitag (5. August) stehen sich die Revier-Rivalen erstmals nach über 15 Jahren wieder in einem Ligaspiel gegenüber. Doch alle Fans, die sich Tickets in dem ursprünglich für Mittwoch angekündigten freien Vorverkauf besorgen wollten, müssen sich gedulden.

Denn wie der MSV am Dienstag mitteilte, wurde der Start verschoben. Bis zum kommenden Sonntag um 23.59 Uhr können weiterhin nur MSV-Mitglieder und Dauerkarteninhaber Tickets erwerben. Der Gästeblock ist derweil längst ausverkauft. Innerhalb von wenigen Minuten hatten die RWE-Fans in der vergangenen Woche alle 5000 Auswärtskarten aufgekauft.

MSV Duisburg - Rot-Weiss Essen: Noch 5000 Karten verfügbar

"Wir haben seit Beginn des Vorverkaufs einen guten und stetigen Zuspruch erfahren und auch zu Beginn dieser Woche ist die Nachfrage unserer treuen Anhänger konstant geblieben. Daher haben wir uns entschieden, die exklusive Vorverkaufsphase für Dauerkartenkunden und Mitglieder zu verlängern", begründete Duisburgs Geschäftsführer Peter Monhaupt auf der MSV-Homepage. "Die Arena wird im Revier-Derby in blau und weiß gekleidet sein."

28.000 Zuschauer dürfen beim Derby ins Stadion, inzwischen sind bereits 23.000 Plätze belegt, bezieht man das Gästekontingent und die 4421 verkauften MSV-Dauerkarten mit ein. Heißt: Rund 5000 Karten sind noch verfügbar, darunter über 1000 Stehplätze auf der Nordtribüne. 3300 Plätze im Duisburger Stadion müssen aus Sicherheitsgründen frei bleiben.