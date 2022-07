MSV Duisburg: Eine Initiative soll zusätzliche RWE-Fans im Stadion verhindern

Am Freitag, (5. August, 19 Uhr) steigt das mit Spannung erwartete Derby zwischen dem MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen. Auch die Fan-Verteilung auf den Rängen könnte sich noch verschieben.

31.500 Plätze fasst die Arena des MSV Duisburg. Gegen Rot-Weiss Essen könnte der Gastgeber am 5. August erstmals seit langer Zeit ein ausverkauftes Haus vermelden. Wobei 3300 Plätze aus Sicherheitsgründen frei bleiben müssen.

5000 Tickets gingen an die Essener Hafenstraße. Bedeutet: Theoretisch könnten 23.200 Duisburger im Stadion sein. Am Montag gab der MSV bekannt, dass noch 5000 Karten zu haben sind, der Vorverkauf läuft noch bis Sonntag, 23.59 Uhr.

Spenden, um RWE-Fans zu verhindern

Anschließend gehen die Karten in den freien Verkauf. Was auch bedeuten würde, weitere Essener Anhänger würden versuchen, sich eine Karte für das Derby zu ergattern.

Das wollen die Zebra-Fans Markus Petersen und Sebastian Paradis unbedingt verhindern. Daher haben sie eine Initiative gegründet, durch die bis Sonntag etliche Tickets gekauft und an Duisburger verteilt werden sollen. Der ZebraFonds soll verhindern, dass zu viele Karten in den freien Verkauf gelangen und so mehr Essener als nötig in der Arena sein werden.

Der Plan im Detail: Alle Duisburger, die keine weiteren RWE-Anhänger im Stadion haben wollen, spenden etwas. Von den Geldern werden Karten im Vorverkauf erworben, die dann an MSV-Fans verteilt werden. Auf der Facebook-Seite "ZebraFonds" heißt es mit Blick auf die Verteilung: "Die Tickets werden ausschließlich an Bedürftige und sozial schwächer gestellte Duisburger vergeben, die auch etwas für den MSV übrig haben! Es versteht sich von selber, dass die Auswahl derer, die auf diesem Wege ein Ticket erhalten, sorgfältig erfolgen muss. Die Tickets werden nicht einfach hier und da verschenkt! Das Ziel ist und bleibt es so viele Zebras wie möglich ins Stadion zu holen!"

Am Mittwochmittag vermeldete die Facebookseite bereits eine Spendensumme von über 1000 Euro. Die ersten 60 Karten seien bereits gekauft worden.