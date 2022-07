RWE-Verteidiger Felix Bastians: "So holen wir keine Punkte"

Deftiger Fehlstart für Rot-Weiss Essen: Gegen Elversberg geht RWE in den ersten 45 Minuten unter. Felix Bastians findet deutliche Worte.

Und dann funktionierte auch das Mikrofon bei der Pressekonferenz nicht. Nein, sein erstes Pflichtspiel als Trainer von Rot-Weiss Essen lief nicht nach Plan für Christoph Dabrowski. RWE verlor 1:5 (1:4) vor 16.347 Zuschauern gegen die SV Elversberg und kassierte dabei „sehr, sehr einfache“ Gegentore, wie Dabrowski kritisierte.

„Gefühlt war zu Beginn jeder Schuss ein Tor bei Elversberg“, sagte Dabrowski. Kaum etwas funktionierte nach dem Anpfiff bei RWE. Cedric Harenbrock verschoss sogar in der achten Minute einen Elfmeter.

Zwei weitere Gegentore folgten in der ersten Halbzeit – 1:4 nach 28 Minuten. Das saß. Nach der Halbzeit wurde es nicht besser. Semih Sahin traf sogar noch zum 5:1 für die Saarländer (82. Minute).





Die Fehler werde RWE in Ruhe besprechen. Deutlicher wurde RWE-Routinier Felix Bastians. Nach dem Spiel sagte er im Interview bei Magenta Sport: "Das war einfach richtig schlecht von uns. Wenn wir so spielen, holen wir in dieser Liga keine Punkte."

Am Einsatz habe es laut Bastians nicht gelegen. Jeder habe gewollt, sagte der frühere Bochumer. "Wir haben nicht das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten." Was man von seiner Mannschaft beim Derby in zwei Wochen in Duisburg erwarten könne, fragte der Reporter anschließend: "Einen besseren Auftritt als heute. Die Leidenschaft kann man uns nicht absprechen. Es war aber einfach nicht gut genug."

Auch der MSV Duisburg verlor zum Auftakt in die neue Saison – die Meidericher kassierten beim VfL Osnabrück am Freitagabend mit 0:1. Das Derby am 5. August wird brisant, für beide Revierklubs geht es schon am zweiten Spieltag um einiges.