Fußball-Drittligist Rot-Weiss Essen siegte beim ETB SW Essen mit 2:0 (0:0). Coach Christoph Dabrowski konnte nicht voll zufrieden sein.

Nur zwei Tage nach dem Testspielkracher vor 9390 Zuschauern im Stadion an der Hafenstraße gegen den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach (2:4), stand für Rot-Weiss Essen das alljährliche Vorbereitungsspiel beim ETB Schwarz-Weiß Essen auf dem Programm.

Diese Partie gewann RWE vor 2295 Fans mit 2:0 (0:0). Die beiden Neuzugänge Björn Rother (53.) und Aurel Loubongo (85.) erzielten die Treffer gegen einen kompakten und engagierten Gegner aus der Oberliga, der sich erst seit vergangenem Donnerstag in der Sommervorbereitung befindet. Der Drittliga-Aufsteiger war über die gesamte Spielzeit zwar die feldüberlegende und bessere Mannschaft, machte sich aber durch eine schwache Chancenverwertung das Leben selbst schwer.

Das bemängelte RWE-Trainer Christoph Dabrowski dann auch nach der Partie: "Wir hatten schon in der ersten Halbzeit gute Möglichkeiten, die wir leider nicht genutzt haben. Dort hätte ich mir mehr Konsequenz und Effektivität im Torabschluss gewünscht. Dann nimmt so ein Spiel eine andere Dynamik auf. So hat sich die Partie zäh angefühlt. In der zweiten Halbzeit war zu wenig Tempo bei uns im Spiel. Der Gegner hat mit viel Laufbereitschaft verteidigt und es wirklich ordentlich gemacht. Hut ab, wie sie marschiert sind."

Trainingslager in Wesendorf

In der intensiven Vorbereitung geht es für die Essener Schlag auf Schlag weiter – am Dienstag reist Rot-Weiss Essen in das Sommertrainingslager nach Wesendorf. Zwischen dem 05. und 10. Juli bezieht Rot-Weiss die Trainingslager-Betten in Niedersachsen. Am 09. Juli (15.30 Uhr) trifft RWE dann im Elmstadion Schöningen auf den Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig und testet dort weiterhin die Form vor der anstehenden Drittliga-Saison. Es wird das einzige Testspiel im Trainingslager sein.