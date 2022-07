MSV Duisburg: Innenverteidiger wechselt zum Liga-Konkurrenten

Sieben Spieler haben den MSV Duisburg im Sommer verlassen. Nur noch zwei Akteure sind ohne Verein. Am Freitag wurde auch Oliver Steurer bei der Vereinssuche fündig.

Neben den Leihspielern John Yeboah, der von Willem II Tilburg ausgeliehen war und in Zukunft in Polen in Breslau spielen wird, sowie Leo Weinkauf, der zu Hannover 96 zurückkehrte, haben den MSV Duisburg sieben Spieler verlassen.

Nach Stefan Velkov (Vejle BK/Dänemark), Niko Bretschneider (Auda Kekava/Lettland), Jo Coppens (St. Truiden) und Roman Schabbing (Preußen Münster) wurde nun auch Oliver Steurer fündig. Der Innenverteidiger wechselt zum MSV-Liga-Konkurrenten VfB Oldenburg. Damit sind nur noch Dominic Volkmer und Orhan Ademi (beide Ziel unbekannt) ohne Verein. Zudem spielt Vincent Gembalies trotz laufenden Vertrags keine Rolle mehr bei den Zebras.

MSV Duisburg Zugänge: Philipp König (Holstein Kiel II), Niklas Kölle (TSG Hoffenheim II), Hamza Anhari, Baran Mogultary (eigene U19), Sebastian Mai (Dynamo Dresden), Vincnet Müller (PSV Eindhoven), Marvin Senger (FC St. Pauli), Joshua Bitter (Energie Cottbus) Abgänge: Stefan Velkov (Vejle BK/Dänemark), Niko Bretschneider (Auda Kekava/Lettland), Dominic Volkmer, Orhan Ademi (beide Ziel unbekannt), John Yeboah (Slask Breslau/Polen), Leo Weinkauf (nach Leihe zurück zu Hannover 96), Jo Coppens (St. Truiden), Roman Schabbing (Preußen Münster), Oliver Steurer (VfB Oldenburg).

Derweil ist Steurer, der 26 Spiele für den MSV absolvierte, glücklich, einen neuen Klub gefunden zu haben. Der 27-Jährige sagte bei seiner Vorstellung: "Oldenburg ist für mich nicht neu. Mein Vater hat eine Ferienwohnung in Dangast, er hat außerdem früher hier in der Region gearbeitet. Als Kind und Jugendlicher habe ich deshalb viel Zeit hier oben im Norden verbracht und klar, ich habe den Weg des VfB und natürlich auch die Relegation ganz genau verfolgt. Ich habe Lust darauf und ich kann mich mit dem Spielstil des VfB gut identifizieren."