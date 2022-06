Vincent Gemablies steht beim MSV Duisburg vor dem Abschied. Die Verantwortlichen planen nicht mehr mit dem Innenverteidiger.

Nach 14 Jahren kann Vincent Gembalies den MSV Duisburg verlassen. Laut “WAZ” haben die Verantwortlichen des Vereins dem 22-jährigen Innenverteidiger im Rahmen der 2:5-Pleite im Testspiel gegen Hannover 96 mitgeteilt, dass er keine Rolle mehr in den Planungen für die kommende Spielzeit spielen wird.

Bereits in der Vergangenheit kämpfte Gembalies mehr oder minder vergeblich um einen festen Platz in der ersten Mannschaft. Bereits in der abgelaufenen Spielzeit fand Gembalies nicht viel Berücksichtigung unter den Verantwortlichen des Vereins. Zeitweise war der junge Verteidiger gar drei Monate ohne Einsatz.

Der Test gegen Hannover ging über zweimal 60 Minuten und Gembalies kam in der zweiten Hälfte der Partie beim Zwischenstand von 1:3 aus sicht der Zebras auf den Rasen. Beim 2:5 trafen Moritz Stoppelkamp und Michael Seaton für Duisburg. Da der MSV in der Vergangenheit um den Klassenerhalt kämpfte und den eigenen Zielen stets hinterherrannte, steht bei den Duisburgern ein Umbruch bevor. Nach Ablauf der vergangenen Spielzeit fand sich der Verein auf Tabellenplatz 15 wieder, mit fünf Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge.

Gembalies ist ein echtes Eigengewächs

In der vergangenen Saison der 3. Liga brachte es Gembalies von 36 möglichen Einsätzen auf 20 für den MSV. Insgesamt absolvierte der gebürtige Oberhausener 75 Spiele für die erste Mannschaft. Nach dem Durchlaufen von allen Duisburger Jugendmannschaften und insgesamt 14 Jahren im Verein steht Gembalies nun vor der nächsten Herausforderung.

Beim kommenden Ruhrpott-Derby am zweiten Spieltag der kommenden 3.Liga-Saison wird Gembalies somit nicht mit von der Partie sein. Wie der Rahmenplan des DFB in Bezug auf die anstehende Spielzeit bestätigte, wird der MSV zwischen dem 05. und 07. August zuhause den frischgebackenen Aufsteiger von Rot-Weiss Essen empfangen.