Testspiele: 3:1! Drittliga-Aufsteiger schockt Bundesligisten

Beim VfB Oldenburg ist die Vorfreude auf die 3. Liga groß. Welches Potenzial in der Mannschaft steckt, bewies sie am Samstag, beim 3:1-Sieg gegen Werder Bremen.

Der VfB Oldenburg schwimmt derzeit wirklich auf einer Erfolgswelle. Im Testspiel gegen den Bundesliga-Aufsteiger Werder Bremen feierten die Norddeutschen einen sensationellen 3:1-Erfolg. Für die Bremer war es derweil das erste Testspiel der Vorbereitung und ein herber Dämpfer für die Aufstiegseuphorie der Werderaner.

Nachdem Bremens Leihrückkehrer Benjamin Goller - er spielte in der abgelaufenen Rückrunde für den Zweitligisten Karlsruher SC - den Favoriten vor rund 3300 Zuschauern mit einer abgefälschten Hereingabe in Führung gebracht hatte (29. Minute), drehten die beiden VfB-Akteure Affamefuna Ifeadigo (57./62.) und Marco Schultz (76.) die Partie zugunsten des Außenseiters. Auf Seiten der Bremer, die mit mehreren Spielern aus dem eigenen Nachwuchs antraten, kamen die Sommerzugänge Amos Pieper (Arminia Bielefeld), Niklas Stark (Hertha BSC) und Dikeni Salifou (FC Augsburg) zu ihren ersten Einsätzen.

Sowohl Bremen als auch Oldenburg waren in der vergangenen Saison erfolgreich: Werder gelang der direkte Wiederaufstieg in die Bundesliga, Oldenburg feierte mit dem Aufstieg in die 3. Liga nach 25 Jahren die Rückkehr in den Profifußball. Die Niedersachsen hatten sich dabei in der Aufstiegsrelegation gegen den Nordost-Regionalliga-Meister BFC Dynamo durchsetzen müssen.

Für Bremen beginnt der Ligabetrieb Anfang August mit einem Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg, zuvor steht noch die erste Runde im DFB-Pokal an. Der VfB Oldenburg startet bereits Ende Juli mit einem Nordwestduell gegen den SV Meppen in die Drittliga-Saison.