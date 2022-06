3. Liga: Ex-KFC-Spieler wechselt zu Neidhart-Klub

Waldhof Mannheim hat den nächsten Spieler für die kommende Saison geholt. Ein Spieler aus der 2. Bundesliga soll die Mannschaft von Trainer Christian Neidhart verstärken.

Der SV Waldhof Mannheim hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Der Verein von Ex-RWE-Trainer Christian Neidhart hat Johannes Dörfler für die kommende Saison in der 3. Liga verpflichtet. Der ehemalige Spieler des KFC Uerdingen kommt Leihweise vom SC Paderborn nach Mannheim. Der Außenverteidiger bringt die Erfahrung von 32 Zweitligaspielen mit.

„Johannes ist ein Spieler, den wir in den vergangenen Wochen auf unserem Radar hatten. Er bringt viele Attribute mit sich, die wir auf der Position des Rechtsverteidigers gesucht haben“,sagt Tim Schork, Geschäftsführer Sport des SV Waldhof Mannheim. „Er ist ein athletischer Spieler, der immer wieder Akzente in der Offensive setzen kann. Wir freuen uns sehr, dass uns Johannes nun in der 3. Liga dabei helfen kann, unsere Ziele zu erreichen. Beim SC Paderborn bedanken wir uns für die unkomplizierte Realisierung der Leihe.“

72 Spiele für den KFC Uerdingen

Dörfler wurde einst in der Jugendabteilung von Borussia Mönchengladbach ausgebildet. Über die Stationen Uerdingen, Zwickau und Paderborn sammelte der gebürtige Düsseldorfer Erfahrungen im deutschen Profifußball. Für den KFC absolvierte er 72 Spiele (acht Tore, 13 Vorlagen). Der 1,86m große Außenverteidiger war in der Saison 20/21 beim SC Paderborn unter dem damaligen Trainer Steffen Baumgart in der Rechtsverteidigung gesetzt und kam in 27 Einsätzen auf vier Scorerpunkte (ein Tor, drei Vorlagen). Nach dem Trainerwechsel in Paderborn reduzierte sich die Spielzeit in der abgelaufenen Saison für ihn.

„Ich bin sehr dankbar für die Chance, hier beim SV Waldhof Mannheim meinen nächsten Schritt gehen zu können“, wird Dörfler in der PM der Mannheimer zitiert. „In den Gesprächen mit den Verantwortlichen habe ich ein gutes Gefühl erhalten, weshalb ich nun froh bin, die Aufgabe beim SVW annehmen zu können. Für mich gilt es nun in den Trainingseinheiten Vollgas zu geben, um mir hier meine Spielzeiten zu erkämpfen.“