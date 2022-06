MSV Duisburg: Zebras schießen im Test A-Ligisten ab

Der MSV Duisburg ist mit mehr als einem Dutzend Toren in die Testspiel-Reihe der laufenden Vorbereitung gestartet.

Der Duisburger A-Ligist MTV Union Hamborn hatte den Stadtprimus MSV Duisburg zum 120-jährigen Vereinsjubiläum für ein Testspiel gewinnen können. Am Ende schossen die Zebras den MTV mit 13:1 ab.

Anthony Amadi (19.) hatte vor 1000 Zuschauern an der Warbruckstraße zum zwischenzeitlichen 1:2 für den krassen Außenseiter getroffen.

Für die MSV-Mannschaft von Trainer Torsten Ziegner trafen. Marlon Frey, Testspieler Gordon Wild (2), Aziz Bouhaddouz (3), Julian Hettwer, Marvin Knoll, Kolja Pusch, Rudolf Ndualu (2) und Chinedu Ekene. Neben Wild, der 48 Minuten spielte, kam auch Joshua Bitter ab der 58. Minute zum Einsatz. Beide wollen sich für einen Arbeitsvertrag bei den Zebras empfehlen.

Das nächste Testspiel bestreitet der MSV am 2. Juli (15.30 Uhr) gegen das Regionalliga-Top-Team des SC Preußen Münster.

Ohne einen Tabellenplatz zu nennen, haben die Duisburger Verantwortlichen um Coach Ziegner und Sportdirektor Ralf Heskamp in der kommenden Spielzeit einiges vor. "In der neuen Saison wollen wir demütig sein und schnell einen Haken an die alte Saison setzen. Die Fans sollen und werden wieder eine Mannschaft erleben, die immer alles gibt", betonte Heskamp beim öffentlichen Training am Samstag (18. Juni 2022).