MSV-Trainer über Fans: "Diese Leidenschaft kann uns pushen und gibt Rückenwind"

Torsten Ziegner startete in seine erste Vorbereitung als Trainer des MSV Duisburg. Der Drittligist soll mit Einsatz und Kampf in der neuen Saison trumpfen.

Zwei Spiele hatte Torsten Ziegner beim MSV Duisburg erst auf der Bank Platz genommen, da war die Saison auch schon wieder um.

Nach dem erfolgreichen Klassenerhalt startet der neue Trainer jetzt in seine erste komplette Vorbereitung. "Es ging zum Start zügig Knall auf Fall, dann war schon wieder Schluss", wie es Ziegner bei der Saisoneröffnung der Zebras ausdrückte. Doch nach der Saison ging es direkt in die Planungen für die Saison 2022/23. "Es gab über den ganzen Sommer ausreichend zu tun, wir waren permanent in Duisburg. Wir haben viel erledigt, ich habe privat eine Wohnung gefunden und fühle mich sehr wohl."





"Hier liegt das Herz auf der Zunge, und ich bin selbst so gestrickt", bekundete Ziegner seine Sympathie mit dem Ruhrgebiet. Trotz der Temperaturen jenseits der dreißig Grad rund 1500 Zuschauer zum ersten öffentlichen Aufgalopp der Zebras zum Nachwuchsleistungszentrum angereist. "Es ist echt beeindruckend, wie viele Fans zum Trainingsstart gekommen sind. Ich habe nach dem ersten Punktspiel schon gesagt, es gibt hier viele positiv Verrückte. Diese Leidenschaft kann uns pushen und gibt Rückenwind."

Montag (13. Juni 2022) fiel bereits der inoffizielle Startschuss zur Saison, zwei Mal täglich wurde trainiert und die ersten Grundsteine gesetzt. "Seit einer Woche sind wir jetzt im Training und haben im ersten Block vor allem Ausdauer, Physis und athletische Fähigkeiten als Fokus. Das Hauptaugenmerk in der Vorbereitung liegt darauf, dass die Mannschaft von der ersten bis zur 90. Minute die Bereitschaft hat, alles rauszuhauen", beschrieb der 44-Jährige den Fahrplan bis zum 1. Spieltag. "Wir arbeiten vor allem an der Einstellung, dass die Jungs gut Fußball spielen, werden sie noch zeigen."

Wie auch Sportchef Ralf Heskamp benennt Ziegner keinen Tabellenplatz als Ziel. Stattdessen nimmt er die Mannschaft in die Pflicht gegenüber den Fans: "In der neuen Saison wollen wir demütig sein und schnell einen Haken an die alte Saison setzen. Die Fans sollen und werden wieder eine Mannschaft erleben, die immer alles gibt."