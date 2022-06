Trotz des Abstiegs mit den Würzburger Kickers wurde Ryan Adigo für die Nationalmannschaft nominiert. Nach seinem Debüt spricht er über seine Zukunft.

Ryan Adigo lebt seinen Traum. Der 21-Jährige wurde von der Nationalmannschaft des Benin für die Länderspielreise nominiert. Für das französischsprachige Land in Westafrika nahm Adigo an der Afrika-Cup-Qualifikation teil. Im ersten Spiel unterlag der Benin dem amtierenden Titelverteidiger Senegal mit 1:3. Superstar Sadio Mané erzielte alle drei Tore für den haushohen Favoriten. Flügelflitzer Adigo musste auf seinen Premiereneinsatz warten, weil sein Mitspieler Sessi D'Almeida nach 51 Minuten mit einer Roten Karte vom Platz gestellt wurde und sich Trainer Moussa Latoundji danach für andere Wechseloptionen entschied.

Nur vier Tage später ging dann der Traum des gebürtigen Lübeckers in Erfüllung – bei der knappen 0:1-Niederlage gegen Mosambik wurde Adigo in der 85. Minute eingewechselt und feierte sein Länderspieldebüt. Trotz ereignisreicher Tage nahm sich der Youngster, der in der abgelaufenen Saison 13 Partien für Drittliga-Absteiger Würzburger Kickers bestritt, die Zeit, um mit RevierSport über seine Zukunft zu sprechen: "In der Nationalmannschaft konnte ich unfassbare Erfahrungen sammeln. Mein Ziel ist es, dort eine feste Größe zu werden. Ich hatte nach meiner Juniorenzeit zuletzt zwei lehrreiche Jahre im Männerfußball, die mich geprägt haben. Dadurch konnte ich viel aus mir rausholen, vor allem im Bereich Mentalität. Ich habe gelernt, was es bedeutet, ein Profi zu sein. Nun möchte ich mich weiter entwickeln, so viel Spielpraxis wie möglich sammeln und mich beim nächsten Verein etablieren."

Aktuell ist seine Zukunft noch offen. Der schnelle Außenspieler wurde bei Borussia Mönchengladbach in der Jugend ausgebildet und wechselte nach 19 Einsätzen in der Regionalliga-Mannschaft der Fohlen im Jahr 2021 zum Drittligisten nach Würzburg. Dort läuft sein Vertrag aus und er ist ablösefrei. Ein enger Vertrauter Adigos traut ihm viel zu und erklärt gegenüber RS: "Ryan kann im Profigeschäft Fuß fassen. Er braucht einen Trainer, der auf ihn baut, damit er sich entwickeln kann. Ryan ist ein sehr ruhiger und ehrgeiziger Spieler, den ein hohes Tempo in Eins-gegen-Eins-Situationen, seine Mentalität und eine professionelle Einstellung auszeichnen. Ein Wechsel in die Regionalliga ist möglich, ebenso der Schritt ins Ausland", betont Kevin Kyei.