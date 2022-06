RWE: Das sagen die Essener zum Wagner-Wechsel

Der Wechsel von Vincent Wagner zu 1899 Hoffenheim ist perfekt. Das vermeldeten Hoffenheim und RWE am Dienstag. Das sagen der bisherige U19-Trainer RWEs und Jörn Nowak.

Seit einigen Tagen kursierten die Gerüchte bereits, nun ist alles klar: Vincent Wagner verlässt Rot-Weiss Essen und wechselt zum Bundesliga-Klub 1899 Hoffenheim. Die Kraichgauer haben dem U19-Trainer der Bergeborbecker als Trainer für die U23 in der Regionalliga Südwest verpflichtet. Zuletzt hatte Wagner als Assistent beim Essener Aufstieg in die 3. Liga geholfen.

„Vincent ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, seinen Vertrag bei uns aufzulösen, um diese große Chance in Hoffenheim ergreifen zu können. Diesem Wunsch haben wir aufgrund seiner langjährigen Verdienste entsprochen, auch wenn sein Abgang natürlich schmerzt", sagt Essens Sportdirektor Jörn Nowak über den Abgang des Trainer-Talents. "Für seinen Einsatz bei den A-Junioren sowie der 1. Mannschaft bedanken wir uns und wünschen Vincent sportlich wie privat alles Gute.“

Vincent Wagner - als Trainer: FC Kray U19: 2014 bis 2017 VfL Bochum U19 Co-Trainer: Juli 2017 bis Oktober 2017 VfL Bochum Profis Co-Trainer: Oktober 2017 bis Februar 2018 MSV Duisburg U14: 2018/2019 MSV Duisburg U15: 2019 bis 2021 Rot-Weiss Essen U19: seit dem 1. Juli 2021 Ergänzung: An den letzten beiden Regionalliga-Spieltagen 2021/2022 gehörte Wagner zum RWE-Trainerteam und hatte auch seinen Anteil am Essener Aufstieg in die 3. Liga.

Wagner selbst war erst im vergangenen Jahr an die Hafenstraße zurückgekehrt und hatte die U19 auf einen starken sechsten Platz geführt, zudem erreichten die Bergeborbecker mit dem Sieg im Niederrheinpokal den DFB-Pokal.

„Ich möchte mich bei Jörn Nowak und Christian Flüthmann für das Vertrauen bedanken. Wir haben mit der U19 eine tolle Saison gespielt und drei Jungs in den Profibereich gebracht, den Niederrheinpokal gewonnen und haben als Kirsche auf der Torte auch noch den Aufstieg in die 3. Liga geschafft", fasst Wagner das vergangene Jahr in der Mitteilung der Essener zusammen. "Meine Mannschaft und der ganze Verein haben mir diesen Schritt sehr, sehr schwer gemacht, ich möchte aber nun im Profibereich den nächsten Schritt als Cheftrainer gehen. Wie sagt man so schön: Aller guten Dinge sind Drei, wir werden uns bestimmt wiedersehen.“