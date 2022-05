MSV Duisburg: Vier Abgänge bestätigt - Verlängerung bis 2025 auch

Der MSV Duisburg hat am Montagabend einige Personalien bekanntgegeben. Es handelt sich um eine langfristige Vertragsverlängerung und vier Abgänge.

Beim MSV Duisburg wurden die ersten Personalentscheidungen getroffen. Tobias Fleckstein wird weiter für die Zebras spielen. Der MSV hat den Vertrag mit dem 23-jährigen Abwehrspieler um drei Jahre bis zum Sommer 2025 verlängert. Fleckstein war 2020 von Holstein Kiel an die Westender Straße gewechselt und kam seither in 45 Drittliga-Spielen (drei Tore) zum Einsatz.

"Tobias verkörpert die Tugenden, die wir beim MSV brauchen: Bereitschaft, Einsatz, und er ist absolut lernwillig. Er ist noch jung und hat eine gute Entwicklung genommen - und er weiß und zeigt mit seinem Auftreten täglich, dass diese Entwicklung noch nicht zu Ende ist", erklärt MSV-Geschäftsführer Sport Ralf Heskamp.

Tobias Fleckstein: "Ich freue mich auf die nächsten drei Jahre mit dem MSV! Ich werde in der nächsten Zeit alles für den Spielverein reinhauen und bin mir sicher, dass wir wieder erfolgreiche Zeiten an der Wedau erleben werden!"

"Ich freue mich wirklich, dass wir mit 'Flecki' einen Spieler mit viel Potenzial langfristig an uns gebunden haben. Er hat sich als junger Spieler bei uns durchgesetzt. Wir glauben, dass er auch in Zukunft eine feste Größe in unserer Defensive sein und sich noch weiter entwickeln wird", ergänzt MSV-Trainer Torsten Ziegner.

Auch die ersten Abgänge sind fix: Nach drei Jahren verlässt Leo Weinkauf den MSV, auch Dominic Volkmer, Stefan Velkov und der so lange verletzte Roman Schabbing werden künftig nicht mehr für die Meidericher Jungs auflaufen. RevierSport hatte bereits am Sonntag berichtet, dass die Kontrakte von Volkmer und Velkov nicht verlängert werden. Zudem sollen nach unseren Informationen auch Oliver Steurer und Niko Bretschneider den Verein verlassen. Das ist jedoch noch nicht offiziell bestätigt.