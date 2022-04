MSV Duisburg: Lautern noch ohne Drittliga-Sieg gegen den MSV

Am 32. Spieltag der 3. Liga lädt der 1. FC Kaiserslautern auf dem Betzenberg zum Duell mit dem MSV Duisburg. Eine Statistik macht den Zebras Mut.

Die Favoritenrolle ist bei diesem Duell am Samstag (14 Uhr) fast klar verteilt: Während der MSV Duisburg als 15. Punkte für den Klassenerhalt in der 3. Liga sammelt, ist der 1. FC Kaiserslautern als Tabellenzweiter mitten im Aufstiegskampf und hofft auf die Rückkehr in Liga zwei. Ein Blick in die Geschichte ist vor allem was für Nostalgiker.

Duisburg und Kaiserslautern – dieses Duell bringt eine lange und lebhafte Historie mit sich. Bereits in der ersten Saison der Bundesliga 1963/64 waren beide als Gründungsmitglieder dabei, der MSV war am Saisonende gar Vizemeister hinter dem 1. FC Köln. Bis 1982 war diese Paarung im Oberhaus fest gesetzt, ehe Duisburg in dieser Spielzeit als Schlusslicht den Gang in die Zweite Liga antreten musste. In der Saison 2005/06 gab es das bis heute letzte Duell in der Bundesliga, am Saisonende traten beide Teams gemeinsam den bitteren Gang in Liga zwei an.

Toppmöller und Worm beste Torschützen

Die meisten Einsätze gegen die Roten Teufel können Bernhard Dietz und Michael Bella aufweisen. Beide standen in 26 Partien für den MSV auf dem Platz. Den Rekord bei den Pfälzern hat Josef Pirrung (24) inne. Auch die Rekordtorschützen kommen noch aus einer anderen Zeit: Klaus Toppmöller auf Seiten der Lauterer und Ronnie Worm für die Duisburger waren je sechsmal für ihre Farben erfolgreich.

Bis heute gab es bereits 69 Duelle im Ligabetrieb, davon mit Abstand die meisten in der 1. Bundesliga (52). Zudem traf man sich sechsmal im DFB-Pokal, wo sich beide je dreimal durchsetzen konnten. In der gesamten Historie hat Kaiserslautern die Nase vorne, 31 Lauterer Siegen stehen jeweils 22 Remis und MSV-Erfolge gegenüber.

In der 3. Liga noch kein Lauterer Sieg

Die jüngere Vergangenheit spricht im Gegensatz zur Tabellensituation und Gesamtbilanz aber für die Zebras. Zwar endeten die letzten drei Aufeinandertreffen unentschieden, zuvor gewann der MSV allerdings zweimal. So warten die Roten Teufel seit mittlerweile fünf Begegnungen auf einen Sieg. Ein Erfolg würde den ersten Sieg über den MSV in der 3. Liga bedeuten.

Das Hinspiel in der Schauinsland-Reisen-Arena endete 1:1. Boris Tomiak hatte die Gäste in Führung gebracht, ein Eigentor von Mike Wunderlich brachte dem MSV am Ende den Punkt ein. Am Samstag erwartet der 1. FC Kaiserslautern über 25.000 Zuschauer. Den Großteil davon würde der MSV gerne ärgern.