SC Verl: Capretti vor dem Aus - Nachfolger in den Startlöchern

Fußball-Drittligist SC Verl und Trainer Guerino Capretti stehen vor dem Ende ihrer Zusammenarbeit. Noch am Dienstag könnte Capretti seinen Job los werden.

Ein Sieg, sechs Remis, sieben Niederlagen: Es läuft nicht mehr rund beim SC Verl. Die Ostwestfalen stehen auf einem Abstiegsplatz in der 3. Liga. Die Rückkehr in die Regionalliga West soll unbedingt verhindert werden.

Alle Anzeichen verdichten sich aktuell darauf, dass die Verler die letzten zwölf Saisonspiele mit einem neuen Trainer angehen werden.

Wie RevierSport erfuhr, bat der Verein seine Spieler noch am Dienstag um 12.15 Uhr auf dem Vereinsgelände zu erscheinen. Interessant: An diesem Dienstag - 15. Februar 2022 - ist eigentlich trainingsfrei. In Mannschaftskreisen wird schon über den möglichen Grund des Treffens diskutiert - nämlich: der Verabschiedung von Trainer Guerino Capretti. Um 14.30 Uhr lädt der SC Verl zur Pressekonferenz.

Michel Kniat ist 36 Jahre alt und seit Sommer 2017 für die U21 des SC Paderborn verantwortlich. Sein Punkteschnitt liegt bei 1,35 Zählern in dieser Zeit. In der laufenden Saison siegte er mit seinem Team elfmal, spielte zweimal Remis und verlor zwei Spiele. Seine ersten Trainererfahrungen sammelte der ehemalige Drittliga-Profi beim Blumenthaler SV (2014 bis 2017).

Dass der Aufstiegscoach am Saisonende gehen wird, ist bereits seit Ende 2021 offiziell bekannt. Caprettis Trainerstuhl wackelt aber aufgrund der fehlenden Ergebnisse schon seit Wochen. Aktuell ist davon auszugehen, dass der 39-jährige Fußballlehrer das Saisonende mit dem SC Verl nicht erleben wird.

Aus mehreren Quellen sickerte bereits durch, dass mit Michel Kniat (SC Paderborn II) bereits Caprettis Nachfolger in den Startlöchern steht - RevierSport berichtete. Am Freitag empfängt der SC Verl dann den FSV Zwickau. Bleibt abzuwarten, ob mit Capretti oder schon Kniat auf der Trainerbank...