Zum Ende des Jahres 2021 gaben der SC Verl und sein Aufstiegstrainer Guerino Capretti bekannt, dass die Zusammenarbeit im Sommer endet. Nun wird über Nachfolger spekuliert.

Am 30. Dezember 2021 veröffentliche der SC Verl die Mitteilung, dass Trainer Guerino Capretti die Ostwestfalen am Saisonende verlassen wird. Der 39-Jährige werde seinen im Sommer 2022 auslaufenden Vertrag an der Poststraße nicht verlängern, hieß es. Die Verler befinden sich seitdem auf der Suche nach einem Nachfolger.

Wie RevierSport nun erfuhr, gibt es zumindest zwei heiße Kandidaten auf die Capretti-Nachfolge. Neben Michel Kniat, der mit der Reserve des SC Paderborn die Oberliga-Westfalen-Tabelle anführt, ist nach unseren Informationen auch Thomas Seeliger (SC Weiche Flensburg) ein Mann mit dem sich Drittligist Verl beschäftigt.

Kniat ist 36 Jahre alt und seit Sommer 2017 für die U21 des SC Paderborn verantwortlich. Sein Punkteschnitt liegt bei 1,35 Zählern in dieser Zeit. In der laufenden Saison siegte er mit seinem Team elfmal, spielte zweimal Remis und verlor zwei Spiele. Seine ersten Trainererfahrungen sammelte der ehemalige Drittliga-Profi beim Blumenthaler SV (2014 bis 2017).

Seeliger ist 55 Jahre alt und seit Sommer 2020 für Weiche Flensburg verantwortlich. Er hat aktuell einen starken Punkteschnitt von 2,19 Zählern als Weiche-Coach zu verzeichnen. Seeliger war zuvor ebenfalls in Norddeutschland tätig. Er trainierte Eintracht Norderstedt, SV Blankenese, Altona 93 und TSV Holm.

Bleibt abzuwarten für wen sich die Verler entscheiden werden. Zunächst einmal gilt die Konzentration auf den Klassenerhalt. Denn es wird wohl bis zum Ende der Saison dauern, bis der neue Trainer Gewissheit hat, in welcher Liga er den Sportclub Verl übernehmen wird.