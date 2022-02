BVB II: Maaßen wechselt gegen Havelse den Sieg ein

Borussia Dortmund II siegt gegen den TSV Havelse zum zweiten Mal in Folge. Trainer Enrico Maaßen bewies beim 1:0 (0:0)-Erfolg ein goldenes Händchen.

Die Zweitvertretung von Borussia Dortmund holt gegen den TSV Havelse den zweiten Drittliga-Sieg in Folge. Wie schon gegen den MSV Duisburg wurde die Borussia ihrer Favoritenrolle auch gegen Mitaufsteiger TSV Havelse gerecht und gewann wie schon im Hinspiel mit 1:0 (0:0). "Wir sind sehr zufrieden, dass wir zwei Spiele nacheinander gewinnen und das Heimspiel für uns entscheiden konnten", freute sich Trainer Enrico Maaßen über den Heimerfolg gegen die Niedersachsen, den Joker Richmond Tachie kurz nach seiner Einwechslung in Hälfte zwei besorgt hatte. Dabei waren seine Borussen ohne Kapitän Franz Pfanne (Gelbsperre) über einen Großteil des Spiels das bessere Team und verdienten sich die drei Punkte über die gesamten 90 Minuten.

Gegen robust auftretende und kompakte Gäste hielten die Dortmunder von Anfang an gut dagegen, hatten spielerisch die Kontrolle und die Mehrzahl an Chancen. Dennoch bleib Havelse bis zum Schlusspfiff im Spiel. "Wir hatten es mit einer Mannschaft zu tun, die in den letzten Wochen gezeigt hat, dass sie ein gutes Niveau haben und zuletzt gute Ergebnisse hatte", ist Maaßen froh, die drei Zähler gegen die zuletzt starken Havelser in Dortmund behalten zu haben. Trotz spielerischer Überlegenheit musste ein Standard von Berkan Taz herhalten, damit Torwart Quandt hinter sich greifen musste.

Respekt vor formstarken Gästen

"Die Stärke von Havelse ist ihre Körperlichkeit, auch die Standards und das Umschaltspiel, womit sie viele ihrer Tore machen", beschreibt Maaßen die Havelser und den Inhalt der Vorbereitung auf das Duell. Und gerade in den vielen hart umkämpften Zweikämpfen zeigte die Borussia vollen Einsatz und hielt gegen die körperlich starke Manschaft dagegen.

"Bei dem starken Umschaltspiel haben wir den Fokus darauf gelegt, bei Ballverlust sofort ins Gegenpressing zu kommen und auch immer die Restverteidigung stabil zu halten. Das hat sehr gut geklappt." Und auch wenn die eigenen Gegenangriffe nicht gut ausgespielt wurden - wirklich gefährlich wurde es für Luca Unbehaun im Dortmunder Kasten nie.

Kontakt zur Tabellenspitze

Nach dem Spiel blickte Maaßen auch auf die Tabelle und die bisherige Saison und resümiert: "Wir haben jetzt als Aufsteiger 41 Punkte, das ist sehr gut und deshalb sind wir sehr zufrieden." Die Borussen halten den Kontakt zu den Spitzenplätzen, nächste Woche kommt es dann zum Auswärtsspiel beim Ligaprimus in Magdeburg. Havelse ist am Sonntag dann Gastgeber für den Tabellennachbarn und Schlusslicht Würzburger Kickers.