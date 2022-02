MSV: Auch Schmidt droht das Aus – Entscheidung fällt in Gremiumssitzung

Beim MSV Duisburg geht es aktuell drunter und drüber. Nach der 1:3-Heimniederlage gegen Dortmund trat Sportdirektor Ivo Grlic zurück. Morgen wird die Personalie Hagen Schmidt diskutiert.

Nach dem 1:3 gegen Borussia Dortmund II begann beim MSV Duisburg das große Beben. Der Druck auf Ivo Grlic wurde nach erneuten Protesten aus dem Fanlager und der anhaltenden sportlichen Krise so groß, dass der Sportdirektor am Sonntagnachmittag seinen Rücktritt verkündete. Auf die Frage, ob damit auch das Experiment Hagen Schmidt beim MSV gescheitert sei, antwortete Präsident Ingo Wald zunächst am Mikrofon von Magenta Sport: „Das will ich nicht sagen und ist ihre Interpretation. Fakt ist, dass die Punkteausbeute im Moment alles andere als gut ist und das spricht nicht für den Trainer. Aber ich werde nichts kommentieren und dem Gremium vorgreifen.“





Denn: Am Montagnachmittag findet unabhängig vom Spielausgang gegen Dortmund eine interne Gremiumssitzung mit Vorstand, Verwaltungs- und Aufsichtsrat statt, in der laut Wald in großer Runde alles auf den Prüfstand gestellt wird. „Wir werden über alles nachdenken, was die sportliche Neuausrichtung betrifft. Dabei legen wir alle Punkte auf den Tisch, die gemeinsam erörtert werden. Ich persönlich, aber das ist eine subjektive Meinung, sehe ihn (Hagen Schmidt, Anm. d. Red.) weiterhin als gut an. Andere werden auch eine Meinung haben, dann wird eine gemeinschaftliche Entscheidung getroffen, die wir dann verkünden werden“, sagte ein sichtlich niedergeschlagener Wald nach der normalen Spieltags-Pressekonferenz.

Gremiumssitzung am Montagnachmittag

Für die Abstimmung ist ein Mehrheitsbeschluss notwendig, alle 13 Gremiumsmitglieder wollen „frei diskutieren. Wenn jemand eine andere Meinung hat, werden wir die auch akzeptieren und mitttragen“, kommunizierte Wald, der sich vor den Journalisten auch noch mal zum angebotenen Rücktritt von Ivo Grlic geäußert hat. Zehn Jahre als Sportdirektor beim MSV Duisburg nahmen am Sonntag ein Ende.

„Er hat dem Druck so lange stangehalten. Es war natürlich berechtigte Kritik. Aber auch solche, wo ich sage, dass es zu sehr ins Persönliche ging. Die Entscheidung respektiere ich. Es ist ein Schutz für ihn selber und den gesamten Verein. Ich möchte noch einmal danke sagen. Ivo war als Spieler eine Legende und hat in den ganzen Jahren gute Arbeit geleistet. Die letzten zwei Jahre liefen nicht so wie erhofft. Das ist unumstritten. Ich wünsche ihm viel Kraft für die kommenden Wochen und alles Gute für die Zukunft.“

Grlic und Wald haben sich in den vergangenen Wochen des Öfteren ausgetauscht und verschiedene Szenarien besprochen. Kurz nach Spielschluss redeten beide erneut. „Wir wollten den Druck aus dem Verein nehmen. Er möchte seinen Weg freimachen, um die Möglichkeit zu schaffen, den MSV für die Zukunft neu aufzustellen.“ Dieser 6. Februar 2022 wird kein MSV-Fan so schnell nicht vergessen.