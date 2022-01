MSV glaubt an Sieg gegen FCM: "Wir sind keine Murmel-Truppe!"

Es geht weiter: Nach dem 3:4 gegen den 1. FC Saarbrücken erwartet der MSV Duisburg am Mittwoch (19 Uhr, RevierSport-Liveticker) den 1. FC Magdeburg.

Hagen Schmidt, Trainer des MSV Duisburg, war nach dem 3:4 gegen den 1. FC Saarbrücken noch schwer enttäuscht. Rund 24 Stunden später wirkte der Fußballlehrer gefasst und wieder voller Tatendrang. Schließlich kommt am Mittwoch (19 Uhr, RS-Liveticker) der 1. FC Magdeburg nach Duisburg.

Der 51-jährige Schmidt glaubt gegen den Tabellenführer aus Sachsen-Anhalt fest an den 7. Saisonsieg des MSV. Dieser würde gleichbedeutend einen Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz bringen.

Hagen Schmidt über...

... das 3:4 gegen Saarbrücken: "Mit ein paar Stunden Abstand muss ich sagen, dass wir in den ersten 15 Minuten nicht gut reingekommen sind. Saarbrücken hat sich taktisch da etwas Gutes einfallen lassen. Nach 20 Minuten haben wir dann auf die Viererkette umgestellt, haben das Spiel kontrolliert ohne gefährlich zu werden. Am Ende muss ich dem Team ein Kompliment aussprechen. Die Moral, die Mentalität waren groß. Wir kommen als Team zurück und zeigen nach außen, dass wir uns nicht aufgeben. Das nehmen wir für die Zukunft, für die nächsten Spiele mit."

... die Hoffnung auf einen Sieg gegen Magdeburg: "Das ist keine Hoffnung, ich spreche aus Überzeugung! Im Fußball ist es oft so, dass die vermeintlich kleineren Teams gegen die großen der Liga gewinnen. Man kann oft in solchen Spielen als Gewinner rausgehen. Das werden wir auch versuchen. Der TSV Havelse hat es am Wochenende doch bewiesen, und 1:1 in Magdeburg gespielt. Das können wir auch."

... die Marschroute gegen den Tabellenführer: "Wir müssen die Partie mit viel Mut angehen. Wenn wir uns schon im Vorfeld hinten reinstellen wollen, dann wird es nicht gut gehen. Wir sind ja auch keine Murmel-Truppe. Wir haben gute Jungs in der Truppe. Ich traue meiner Mannschaft einen Sieg zu. Konzentration, Mut, Teamleistung: Wenn wir das beherzigen, dann haben wir auch gegen Magdeburg eine Chance."

... das Torwartspiel von FCM-Coach Christian Titz: "Wir werden jetzt am Montag und Dienstag uns die Bälle hinlegen und versuchen aus der Distanz über den Torwart zu schießen (lacht). Spaß beiseite: Ich glaube, dass Christian Titz das Torwartspiel in der Positionierung in Hamburg noch höher präferiert hat. Aktuell sehe ich da keine großen Unterschiede zu den anderen Mannschaften. Ich würde dem Torwartspiel keine große Sache beimessen."

... weitere Verstärkungen: "Die Antwort ist immer die gleiche: sollte sich noch etwas Interessantes ergeben, dann werden wir da rüber reden."