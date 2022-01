MSV Duisburg: 129-maliger Zweitligaspieler im Anflug

Der MSV Duisburg scheint kurz vor seiner ersten Winter-Verpflichtung zu stehen. Ein erfahrener Mittelfeldspieler aus Hamburg ist im Anflug auf das Ruhrgebiet.

Dass der MSV Duisburg auf dem Transfermarkt zulangen will, hatten Trainer Hagen Schmidt und Sportchef Ivica Grlic in den vergangenen Tagen und Wochen mehrfach betont. Nun scheinen den Worten auch Taten zu folgen.

Wie die Bild-Zeitung berichtet, steht der abstiegsbedrohte Drittligist vor einer Verpflichtung von Marvin Knoll. Der defensive Mittelfeldspieler ist seit Sommer 2018 in Diensten des FC St. Pauli, sein Kontrakt läuft auch noch bis zum Sommer 2022. Doch beim Tabellenführer der 2. Bundesliga spielt der 31-Jährige in dieser Saison keine Rolle. In der Hinrunde kam Knoll zu keinem einzigen Einsatz für die Kiez-Kicker.

Marvin Knoll stand in seiner Karriere beim FC St. Pauli, Jahn Regensburg, SV Sandhausen, Hertha BSC und Dynamo Dresden unter Vertrag. Er bestritt 129 Zweitliga- und 119 Drittligaspiele. Zudem kommt er auf 37 Einsätze in der Regionalliga.

RevierSport besitzt auch die Information, dass es bereits vor einigen Tagen ein Treffern zwischen MSV-Trainer Schmidt und Knoll gegeben hat. Doch finanziell soll der Transfer für den MSV nur schwer zu stemmen gewesen sein. Sodass Knoll, der immerhin 129 Zweitligaspiele in seiner Karriere bestritt, mit St. Pauli ins spanische Benidorm reiste. Doch in den letzten Tagen kam offensichtlich Bewegung wieder in den geplanten MSV-Transfer.

Denn nach Bild-Infos hat Knoll das spanische Trainingslager des FC St. Pauli verlassen und soll kurz vor der Unterschrift in Duisburg stehen. Sein Vertrag in Hamburg soll aufgelöst werden. Nach RS-Informationen stand Knoll bis zuletzt auch auf der Wunschliste von Holstein Kiel. Doch nun scheint der Weg des gebürtigen Berliners ins Ruhrgebiet zu führen.