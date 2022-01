MSV: "Geht sicher jemand" - Grlic über Zu- und Abgänge

Bis zum 31. Januar können Spieler transferiert werden. Beim MSV Duisburg wird ganz sicher etwas passieren. Auf der Zu- und Abgangsseite.

Ein Spiel weniger und vier Punkte Abstand auf das rettende Ufer der 3. Liga. Man muss kein Prophet sein um vorauszusagen, dass der MSV Duisburg das Transferfenster nutzen wird, um den Kader im Abstiegskampf neu zu justieren.

Auch Duisburgs Sportdirektor Ivica Grlic bestätigte das auf einer Pressekonferenz der Meidericher. Er betonte: "Hagen Schmidt und ich befinden uns im engen Austausch in Sachen Zugänge. Im Winter ist es nicht immer einfach, aber wir sind guter Dinge, dass wir Spieler finden, die uns verstärken. Aber das wird Zeit brauchen."

Die der MSV eigentlich nicht hat, wobei Aktionismus auch niemandem hilft. Grlic sucht vor allem in der Defensive, allerdings ergänzt er: "Wir halten überall die Augen offen. Wenn uns ein Spieler auf einer gewissen Position verstärkt, sind wir dafür offen."

Der eine oder andere wird sicher gehen. Denn es gibt Jungs, wo wir der Meinung sind, dass sie in der Zukunft hier keine Rolle mehr spielen werden Ivica Grlic

Spielerprofile wurden erstellt, vor allem ist wichtig, dass eventuelle Zugänge sofort helfen. Bedeutet auch: "Sie müssen deutschsprachig sein und den Fußball in Deutschland kennen", wie Grlic erläutert. Die Eingewöhnungszeit muss so kurz wie möglich sein, daher wird der Blick vor allem auf die Ersatzbänke der ersten drei Ligen gehen, wo sicher einige unzufriedene Spieler sitzen, die de MSV nach vorne bringen würden, wobei Grlic auch sagt: "Wir trauen auch dem aktuellen Kader zu, die Klasse zu halten. Doch wir haben die Pflicht zu schauen, wo wir die Mannschaft noch besser machen können."

Neben Zugängen wird es sicher auch Abgänge geben. Allerdings bisher keine, die von sich aus so unzufrieden sind, dass sie Duisburg verlassen wollen. Das berichtet Grlic mit dem Zusatz: "Es wird Abgänge geben, da sind wir in Gesprächen. Der eine oder andere wird sicher gehen. Denn es gibt Jungs, wo wir der Meinung sind, dass sie in der Zukunft hier keine Rolle mehr spielen werden."

Wichtig: Zugänge sind nicht an die Bedingung geknüpft, dass gleichzeitig Akteure abgegeben werden. Der Sportdirektor hat ein Budget zur Verfügung, um den Kader im Winter aufzuwerten. Und das muss geschehen, soll es nicht am Ende der Saison in die Viertklassigkeit gehen...