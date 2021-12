Winterpause in der 3. Liga. Ein guter Zeitpunkt, auf die Zahlen der Hinrunde zu blicken. Der MSV Duisburg hat in einer Kategorie die meisten Punkte der Liga. Stolz dürfte man darauf nicht sein.

Für den MSV Duisburg war es eine enttäuschende Hinrunde. Nach 19 Spielen stehen 17 Punkte auf dem Konto, vier Zähler Rückstand auf das rettende Ufer. Allerdings hat die Konkurrenz ein Spiel mehr absolviert, die Zebras treten bekanntlich nochmal gegen den VfL Osnabrück an.

Verantwortlich für die schwache Hinrunde ist vor allem die Bilanz in der Fremde: Erst einen Sieg konnte der MSV hier holen, letzter Platz in der Auswärtstabelle. Eintracht Braunschweig ist in dieser Kategorie Spitzenreiter, hat auf fremden Terrain 20 Zähler geholt - einen mehr als Ligaprimus 1. FC Magdeburg. In der Schauinsland-Reisen-Arena läuft es für die Duisburger besser: 14 Punkte bedeuten hier den 14. Rang. Magdeburg ist mit 25 Zählern die Heimmacht in Liga 3, TSV Havelse mit sechs Punkten Letzter.

MSV: Gute Zuschauerzahlen, schwach nach Führung & Rückstand

Dass es für die Zebras zu Hause besser läuft, liegt natürlich auch an der Unterstützung der Fans. In der Zuschauertabelle belegt der MSV Duisburg mit einem Schnitt von 7.589 den sechsten Platz der 3. Liga. Spitzenreiter ist hier ebenfalls der 1. FC Magdeburg mit 15.168, der 1. FC Kaiserslautern folgt mit 13.335 dahinter. Türkgücü München (1.079), der SC Verl (1.186) und Borussia Dortmund II (1.474) haben den geringsten Support. In allen Fällen sind die Zuschauerzahlen natürlich auch durch das Coronavirus beeinträchtigt.

Ein genauerer Blick auf die Zahlen enthüllt beim MSV Duisburg ein frustrierendes Problem. Das Team lässt sich nach Rückstand zu schnell hängen. 14 Mal mussten die Zebras einem solchen hinterherrennen (nur Verl und Havelse traf es öfter), holte im Anschluss aber nur zwei Punkte. Vier Vereine holten zwar nur einen Punkt nach Rückstand, sie waren allerdings seltener in dieser Situation. Saarbrücken hat übrigens die besten Comebackqualitäten, holte nach elf Rückständen stolze 15 Punkte.

Nach Führungen sieht es beim MSV etwas, aber nicht viel besser aus. Neunmal waren die Zebras in Front – nur Havelse stand seltener in dieser Position (fünf). Im Anschluss gab es fünf Siege, ein Remis und acht Niederlagen. Magdeburg ist am souveränsten, holte nach 17 Führungen 14 Siege, ein Remis und verlor nur zweimal.

MSV Duisburg: Zebras sind die Gelbsünder der Liga

In einer Kategorie steht der MSV Duisburg auf dem ersten Platz, diese ist allerdings nicht erfreulich. 61 Gelbe Karten holten die Meidericher bislang, die meisten der Liga, Rolf Feltscher war für sieben verantwortlich. Zusammen mit einer Roten Karten (Marvin Bakalorz) bedeutet das 66 Punkte in der Fairnesstabelle. Platz eins. Zum Vergleich: Der TSV 1860 München ist mit 34 Gelben Karten und einem Platzverweis das fairste Team der Liga. Die meisten Verwarnungen sammelten übrigens Marcel Seegert (Waldhof Mannheim) und Lars Bünning (SV Meppen), je acht.

Positiv auf individueller Ebene herauszuheben sind mit Luka Tankulic (SV Meppen), Gustaf Nilsson (Wehen Wiesbaden) und Michael Eberwein (Hallescher FC) natürlich die besten Torschützen. Sie alle trafen elf Mal. MSV-Stürmer Orhan Ademi steht bei zehn Treffern. Kasim Rabihic vom SC Verl sammelte die meisten Vorlagen (11), Baris Atik (Magedeburg) die meisten Scorer (10 Tore und 9 Vorlagen).

Die Dauerbrenner der 3. Liga sind die Tormänner Daniel Batz (Saarbrücken), Jasmin Fejzic (Braunschweig), Dominik Reimann (Magdeburg), Norman Quindt (Havelse) sowie die Feldspieler Jonas Nietfeld (Halle) und Christopher Lannert (Verl) – sie verpassten jeweils keine Minute. MSV-Keeper Leo Weinkauf hätte ohne den Spielabbruch gegen Osnabrück gleichgezogen.

Daten via Transfermarkt.de