MSV Duisburg: Neuer Verwaltungsrat-Chef gewählt

Der Verwaltungsrat des MSV Duisburg hat einen neuen Vorsitzenden gewählt. Das gab der Drittligist am Donnerstagabend bekannt.

Thomas Maassen ist am Mittwoch einstimmig zum neuen Vorsitzenden des Verwaltungsrats des MSV Duisburg gewählt worden. Das teilten die Meidericher am Donnerstagabend mit. Maassen folgt damit auf Markus Räuber, der das Gremium aus persönlichen Gründen verlassen hat.

Maassen gehört dem Verwaltungsrat bereits seit 2012 an. Stellvertretender Vorsitzender bleibt Peter Dahmen. Dem Verwaltungsrat gehören zudem Christian Bürgel und die beiden von der Mitgliederversammlung am 12. Oktober 2021 neu gewählten Mitglieder Uwe Struck und Darius Dincklage an.

„Wollen an die vertrauensvolle Zusammenarbeit der vergangenen Jahre anknüpfen“

„Wir wollen auch in der neuen Konstellation an die vertrauensvolle Zusammenarbeit der vergangenen Jahre mit dem Vorstand anknüpfen und uns weiter für unseren Meidericher Spielverein einbringen“, wird Maassen in einer offiziellen Mitteilung des MSV zitiert.

Turnusgemäß steht bei der nächsten Mitgliederversammlung des MSV, die voraussichtlich im 1. Quartal 2022 stattfinden wird, die Position von Christian Bürgel im Verwaltungsrat zur Wahl. Nachdem es im Nachgang zur MGV 2021 zu unterschiedlichen Auffassungen über die Stimmabgabe bei der Wahl zum Verwaltungsrat gekommen ist, schlugen die beiden neu gewählten Mitglieder Uwe Struck und Darius Dincklage dem Verwaltungsrat vor, sich sodann einem erneuten Votum zu stellen.

Wir freuen uns, dass sich beide im Verwaltungsrat für den MSV einbringen. Sie genießen unser volles Vertrauen. Thomas Maassen über Uwe Struck und Darius Dincklage

„Eine solche Wahl sollte möglichst frei von Vorbehalten sein, auch wenn das Ergebnis deutlich war. Wir haben uns im Verwaltungsrat zu diesem Vorgehen abgestimmt und den Vorstand gebeten, die notwendigen Schritte für eine neue Abstimmung in der nächsten MGV zu veranlassen. Uwe und Darius gebührt Respekt für ihre Einstellung“, verdeutlicht Maassen und ergänzt: „Wir freuen uns, dass sich beide im Verwaltungsrat für den MSV einbringen. Sie genießen unser volles Vertrauen.“ tiro/pm