Der FC Schalke 04 hat Verstärkung für die Regionalliga-Mannschaft gefunden. Von Viktoria Köln kommt ein 20-jähriger Mittelstürmer nach Gelsenkirchen.

Seokju Hong wechselt im Sommer von Viktoria Köln zum FC Schalke 04. Das gaben beide Klubs am Donnerstag, 18. April, bekannt. Hong, ein 20 Jahre alter Mittelstürmer, ist für die Regionalliga-Mannschaft eingeplant.

2020 schloss sich der in Seoul geborene Offensivmann Viktoria Köln an. Aus der U19 des SV Deutz 05 ging es für Hong zunächst in die A-Jugend der Viktorianer. Da kam er in der U19-Bundesliga-West zum Einsatz, ehe er schon in der Saison 2021/22 bei den Profis in der 3. Liga debütierte.

Erstmals ran durfte er am 21. August 2021, als er gegen Waldhof Mannheim 45 Minuten auf dem Platz stand. Das Spiel ging zwar mit 2:3 verloren, doch dem 1,87 Meter großen Mittelstürmer gelang gleich mal eine Vorlage.

Fortan war Hong fester Bestandteil des Drittligakaders und brachte es auf 23 Ligaspiele, zwei Tore und eine Vorlage. Bis heute sind 26 hinzugekommen, sodass der Südkoreaner bei 49 Drittligaspielen für die Viktoria steht. Dabei gelangen ihm vier Tore und vier Vorlagen.

In der aktuellen Saison kam Hong in der Liga allerdings erst elfmal zum Einsatz (eine Vorlage). Dazu kommen zwei Spiele im Mittelrheinpokal. Nun geht es ab Sommer also beim FC Schalke 04 II weiter.

Für Hongs zukünftigen Trainer Jakob Fimpel gab es dieser Tage schon einmal gute Personalnachrichten. Er kann auch in der kommenden Saison auf die Dienste von Pierre-Michel Lasogga, Felix Allgaier, Yannick Tonye und Julius Paris bauen. Die vier Akteure haben zuletzt ihre Verträge auf Schalke verlängert.

"Ich freue mich sehr über die vier Verlängerungen. Sie zeigen die verschiedenen Werdegänge in einer U23. Pierre-Michel Lasogga ist einer unserer erfahrenen Spieler, der auch in der kommenden Saison ganz wichtig für unsere Achse sein wird", sagte Fimpel dazu.

Die U23 des FC Schalke belegt nach 29 Spielen Platz fünf in der Regionalliga West. Zuletzt fuhr das Fimpel-Team vier Siege in Serie an. Am Freitag, 19. April (19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker), kommt Rot-Weiß Oberhausen zum Derby ins Parkstadion.